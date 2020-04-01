İzmir Valiliğinden korona virüsü kararları İzmir Valiliği, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla düzenlediği toplantının ardından alınan kararları açıkladı.

İzmir Valiliği, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla düzenlediği toplantının ardından alınan kararları açıkladı.

İzmir İl İdare Kurulu toplantısı, korona virüsü (Covid-19) salgınının İzmir'de yayılmasını engellemek İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında yapıldı. Toplantıda 21 maddeden oluşan kararlar alındı.

65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığının hatırlatıldığı toplantıda, bu vatandaşların listelerinin oluşturularak, durumlarının takibi ve sağlık ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanması adına bağlı olduğu aile hekimi ile sağlık hizmetlerinin durumuna göre ilçe sağlık müdürlüğündeki ve hastanelerdeki hekimlerle eşleştirileceği belirtildi.

Vefa Sosyal Destek Grubuyla mağduriyet giderilecek

Toplantıda, tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması adına il ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubunun oluşturulduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda, başvuran hastaların reçete işlemlerinin, bağlı bulundukları aile hekimliği birimleri tarafından gerçekleştirileceği, başvuruya istinaden Vefa Sosyal Destek Grubunun devreye gireceği kaydedildi.

Seyahat izni kararları

Toplantıda, şehirler arası otobüs yolculuklarının 28 Mart 17.00 tarihinden itibaren valilik ve kaymakamlık izniyle yapılacağı belirtildi. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden ve ağır hastalığı olanlar ile İzmir'e gelmiş olup kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar içinde karar alındı. Bu vatandaşların, valilik ve kaymakamlık izni ile şehirler arası yolculuk yapmasına, iller arasında seyahat etme zorunluluğu bulunan vatandaşlarında seyahat izin kuruluna başvurarak "Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Kurulu Belgesi" çıkarması kararına varıldı.

Pazar yerlerinde sıkı önlemler

Pazar yerleri içinse belediyelerin gerekli önlemleri alarak, pazar yerlerine giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasına, pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe olmasına, pazar yerlerine girecek vatandaş sayısınında esnaf sayısının ez fazla iki katı kadar olması gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca, İzmir'de vefat eden vatandaşların cenazelerinin il dışına naklinin gerekmesi durumunda gerekli tedbirlerin alınarak cenaze nakli için vatandaşlara gerekli araç yardımının yapılmasına ve seyahat izni verilmesine, asker terhislerin ve sevklerinde mülki idare amir koordinesi yapılarak otogar ve havalimanında yoğunluk sağlanmaması kararına varıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA