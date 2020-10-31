İzmir Valiliğinden kentteki barınma noktalarıyla ilgili açıklama
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İzmir Valiliğinden kentteki barınma noktalarıyla ilgili açıklama

31.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:05
İzmir Valiliğinden kentteki barınma noktalarıyla ilgili açıklama

İzmir Valiliği, depremden etkilenenlerin kalabilecekleri barınma noktaları konusunda açıklama yaptı.

İzmir Valiliği, depremden etkilenenlerin kalabilecekleri barınma noktaları konusunda açıklama yaptı.

Valiliğin Twitter hesabında yer alan açıklamada, deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AFAD ve Türk Kızılay tarafından toplamda 3 bin 9 çadır, 10 bin 644 yatak, 20 bin 570 battaniye, 2 bin 900 uyku seti ve 2 bin 657 mutfak seti tedarik edildi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Hüseyin Öğütcen Spor Salonu tahsis edildi. Ayrıca Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına çadır kurulumu gerçekleştirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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