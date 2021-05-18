İzmir Valiliğinden Harmandalı Geri Gönderme Merkezine yönelik iddialarla ilgili açıklama Açıklaması

İzmir Valiliği, Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında tutulan yabancıların telefon görüşmesi yapamadığı ve avukatlarla görüşemediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İzmir Valiliği, Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında tutulan yabancıların telefon görüşmesi yapamadığı ve avukatlarla görüşemediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün bazı basın organlarında yer alan haberlerde Harmandalı Geri Gönderme merkezinde kötü muamele iddialarının ortaya atıldığı belirtilerek geri gönderme merkeziyle ilgili bilgilere yer verildi.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Projesi ile 2016'da 750 kişi kapasite ile kurulan merkezde Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan yabancıların sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında tutulduğunun vurgulandığı açıklamada, yabancıların idari gözetim altında kaldıkları sürede beslenme, sıcak su, spor salonu, televizyon, çocuk oyun alanı ve anasınıfı, ibadethane, kütüphane gibi olanaklardan yararlanma imkanına sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada merkezdeki yabancıların ilk ve acil sağlık yardımı alma, adli yardım talebinde bulunma, avukatı ve ziyaretçileri ile görüşme, telefon görüşmesi, dilekçe hakkından faydalanma, şikayet ve taleplerini iletme, uluslararası koruma başvurusunda bulunma, hakkında yürütülen işlemlere itiraz etme ve dava açma haklarına da sahip olduklarına da vurgu yapıldı.

Salgın nedeniyle yabancıların sağlığını korumak amacıyla bazı hizmetlerde toplu olarak bir araya gelmeyi önleyebilmek için sınırlamalar yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak hiçbir yabancı havalandırma hakkından mahrum bırakılmamaktadır. Yabancılar, merkeze girişte uygulanan 10 gün karantina sürecini müteakiben havalandırmaya çıkabilmektedirler.

Yine haber içeriğinde belirtilen 'yabancıların telefon açamadığı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Talep eden ve ekonomik durumu iyi olmayan tüm yabancılara ücretsiz telefon kartı verilmektedir. Avukatlar merkezde barınan yabancılar ile mesai saatleri içerisinde iş ve işlemleri aksatmayacak şekilde görüşme yapabilmekte ve yabancıların dosyalarını inceleyebilmektedir. Merkezimizde 2020 yılında bin 459 avukat, bin 452 yabancı ile görüşme yapmıştır. 2021 yılının ilk beş ayında ise 531 avukatın hukuki danışmanlık amacıyla 639 yabancı ile görüşmesi sağlanmıştır. Ayrıca Harmandalı Geri Gönderme Merkezi 2016 yılından bu yana Valilik tarafından her ay düzenli olarak denetlenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz