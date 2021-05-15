İzmir Valiliğinden geri gönderme merkezinde görevlilere mukavemet gösterenlere ilişkin açıklama Açıklaması
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İzmir Valiliğinden geri gönderme merkezinde görevlilere mukavemet gösterenlere ilişkin açıklama Açıklaması

İzmir Valiliğinden geri gönderme merkezinde görevlilere mukavemet gösterenlere ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir Valiliği, Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde görevlilere mukavemet gösteren iki yabancı uyrukluya yasal çerçevede müdahale edildiğini bildirdi.

İzmir Valiliği, Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde görevlilere mukavemet gösteren iki yabancı uyrukluya yasal çerçevede müdahale edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkezde 11 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması zarureti doğduğu ifade edildi.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma nedeniyle işlem gören Suriyeli M.S. ile başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması nedeniyle işlem gören Suriyeli V.E'nin, odalarına girmeyi reddettiği ve görevli personele mukavemet gösterdiği ifade edildi.

İki yabancının katta bulunan diğer odaların kapılarını açarak odalardaki yabancıları kışkırtmaya çalıştığı dile getirilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayı başlatan ve Filistin uyruklu olduğunu iddia eden, kayıtlarımıza Suriye uyruklu olarak geçen V.E. isimli yabancı, koridorda bulunan yangın tüpünü etrafa sıkmış, kamera ve oda kapılarını kırarak, kamu malına zarar vermiştir. Olayın yaşandığı esnada koridorda bulunan tüm yabancıların odalarına geçirilmesini sağlamak amacıyla olaya yasal çerçevede müdahale edilerek durum kontrol altına alınmıştır. Ayrıca haberlerde yer alan sınır dışı etme kararı ise 6458 sayılı kanunun 54. maddesini ihlal eden tüm yabancılar için alınan bir idari karar olup yabancılara da kendi dillerinde tebliğ edilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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