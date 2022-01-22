İzmir Valiliğinden, depremden sonra yapılacak konutlarla ilgili açıklama Açıklaması

İzmir Valiliği, kentte 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından 7 proje alanında üretilecek konutlarla ilgili tüm planların yapıldığını ve hiçbir vatandaşın hak kaybına uğramayacağını açıkladı.

İzmir Valiliği, kentte 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından 7 proje alanında üretilecek konutlarla ilgili tüm planların yapıldığını ve hiçbir vatandaşın hak kaybına uğramayacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "İzmirli depremzedeler şimdi de 'yanlış hesaplama' mağduru oldu." başlığıyla bir habere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem felaketi ile ilimiz Bayraklı ilçesi, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet mahallelerinde; depremde yıkılan ve ağır hasar gören yapıların ağırlıklı bulunduğu alanlarda 7 rezerv yapı alanı (Proje alanı) belirlenmiştir. Bunlardan 1 No'lu rezerv yapı alanı da (Eski Saraçoğlu Apt. Adalet Sitesi, Cumhuriyet Sitesi ve Barış Sitesi'nin bulunduğu alan) dahil olmak üzere konut üretimleri yapılmıştır. Söz konusu 7 proje alanında üretilen konutlar ile ilgili tüm planlamalar yapılmış olup, hiçbir vatandaşımız hak kaybına uğramayacaktır."