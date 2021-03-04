İzmir Valiliğinden "Birlikte başaracağız" paylaşımı
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İzmir Valiliğinden "Birlikte başaracağız" paylaşımı

04.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:57

Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı anonslar İZMİR - Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yaptığı anonsla "Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz.

Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı anonslar İZMİR - Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yaptığı anonsla "Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanın normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi.

İzmir Valiliğinden 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
İzmir Valiliğinden 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
İzmir Valiliğinden 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
İzmir Valiliğinden 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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