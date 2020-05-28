İzmir Valiliğinden bir siyasi parti binasında "izinsiz arama" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
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İzmir Valiliğinden bir siyasi parti binasında "izinsiz arama" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

İzmir Valiliği, Gelecek Partisi Torbalı İlçe Başkanlığında izinsiz arama yapıldığı iddiaları üzerine, dışarıda herhangi bir tabela bulunmayan tadilat halindeki binaya, kumar oynandığı ihbarı üzerine giden polislerin ihbarın asılsız olduğunun belirlenmesi üzerine işlem yapmadan...

İzmir Valiliğinden bir siyasi parti binasında
28.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:27

İzmir Valiliği, Gelecek Partisi Torbalı İlçe Başkanlığında izinsiz arama yapıldığı iddiaları üzerine, dışarıda herhangi bir tabela bulunmayan tadilat halindeki binaya, kumar oynandığı ihbarı üzerine giden polislerin ihbarın asılsız olduğunun belirlenmesi üzerine işlem yapmadan ayrıldıklarını, ayrıca söz konusu adresin bir parti adına kayıtlı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs'ta öğle saatlerinde, orta yaşlarda bir kişinin, Ertuğrul Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde rutin devriye faaliyeti icra eden polis ekiplerine, caddedeki bir binada kumar oynatıldığı yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine polis ekiplerinin söz konusu binaya gittiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışarıdan bakıldığında herhangi bir tabela veya levha bulunmayan, kapısı açık, insanların girip çıktığı, önünde inşaat işinde kullanılan kum bulunan, tadilatta olduğu değerlendirilen bir umuma açık yer olabileceği değerlendirilen bahse konu yer denetlemek amacıyla kontrol edildiğinde, tadilat halinde bulunan boş bir bina olduğu, içeride kumar oynanmadığı, ihbarın asılsız olduğu anlaşılması üzerine görevliler bahse konu yerden herhangi bir işlem yapmaksızın ayrılmıştır. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğünce konu ile alakalı yapılan araştırma neticesinde bahse konu yer adına ruhsat kaydının olmadığı, İl Dernekler ile yapılan görüşmede ise de herhangi bir parti veya dernek adına kaydın olmadığı bilgisi edinilmiştir."

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cem Kavur, sosyal medya hesabından partisinin Torbalı ilçe başkanlığında polis ekiplerinin izinsiz arama yaptığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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