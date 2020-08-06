İzmir Valiliğince korona virüs ile mücadelede yeni kararlar alındı
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İzmir Valiliğince korona virüs ile mücadelede yeni kararlar alındı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından korona virüs salgını ile mücadelede yeni kararlar alındı.

İzmir Valiliğince korona virüs ile mücadelede yeni kararlar alındı
06.08.2020 23:10 | Son Güncelleme: 06.08.2020 23:35

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından korona virüs salgını ile mücadelede yeni kararlar alındı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından toplanan İl Hıfzıssıhlla Kurulu toplantısının ardından valilik tarafından yapılan açıklamada, Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi ve yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkelerine yönelik karar alındığı belirtildi. Açıklamada, hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere? hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, tedavilerinin evlerinde yapılmasına, izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Kaymakamlıklar ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesine, ilimizde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine, basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılmasına, ilimizde, hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınması, günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden bölgelerde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanması kararlaştırıldığı ifade edildi.

Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına, düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda? maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesinin vurgulandığı açılamada; uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine, birinci ihlalde uyarı, İkinci ihlalde idari para cezası, İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün? dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına, toplu taziye uygulamasının, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda, taziye yapılmamasına karar verilmiştir denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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