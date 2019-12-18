İzmir Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma...
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İzmir Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma...

İzmir Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği öğrenildi.

18.12.2019 08:29 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:34
İzmir Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma...

Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı 'un yerine Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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