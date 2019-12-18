18.12.2019 08:29 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:34

İzmir Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA