İzmir Valiliği, Twitter'da çok konuşulan "scooter kullananlara ceza verilecek" iddiası hakkında açıklama yaptı
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İzmir Valiliği, Twitter'da çok konuşulan "scooter kullananlara ceza verilecek" iddiası hakkında açıklama yaptı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehirde elektrikli scooter kullananlara ceza kesileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Elektrikli scooter kullananlar ceza alacak mı?

İzmir Valiliği, Twitter'da çok konuşulan
29.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:27

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bugün çıkan haberler üzerine bir açıklama yaparak, kentte elektrikli scooter kullananlara ceza kesileceği söylentisini yalanladı.

ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANANLAR CEZA ALACAK MI?

İzmir Valisi Köşger'den elektrikli scooter kullananlara cezai işlem uygulanacağı iddialarına ilişkin açıklama geldi. Köşger, "Bazı mecralarda yer alan 'İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananlara ceza kararı' alındığı yönündeki haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. İlimizde bu konuda ülke genelindeki uygulamanın dışında bir karar ve uygulama yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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