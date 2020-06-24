İzmir Valiliği'nden vakaların arttığı o mahalle hakkında son dakika açıklaması...38 kişiye Covid-19...
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İzmir Valiliği'nden vakaların arttığı o mahalle hakkında son dakika açıklaması...38 kişiye Covid-19...

İzmir Valiliği'nden vakaların arttığı o mahalle hakkında son dakika açıklaması...38 kişiye Covid-19 enfeksiyonu tanısı konuldu "18 hasta hastanede yatarak tedavi görmekte, 20 hasta evde izole olarak tedavi edilmektedir" İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'nde, korona virüsü...

24.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:15

İzmir Valiliği'nden vakaların arttığı o mahalle hakkında son dakika açıklaması...38 kişiye Covid-19 enfeksiyonu tanısı konuldu

"18 hasta hastanede yatarak tedavi görmekte, 20 hasta evde izole olarak tedavi edilmektedir"

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'nde, korona virüsü vakalarının hızlı bir şekilde artması sonucu mahallede sıkı tedbirler uygulanırken, İzmir Valiliği konu hakkında açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Toplam 38 kişiye Covid-19 enfeksiyonu tanısı konmuş olup, 18 hasta hastanede yatarak tedavi görmekte, 20 hasta evde izole olarak tedavi edilmektedir" şeklinde ifadelere yer verdi.

İzmir Valiliği, Menderes ilçesi Küner Mahallesi'nde artan korona virüsü vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, mahallede sıkı tedbirlerin uygulandığını, karantinanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 21 Haziran 2020 tarihinde mahallede 19 kişiye korona virüsü tanısı konulduğunun ifade edildiği açıklamada, "Yapılan tespit üzerine 22 Haziran 2020 tarihinde Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından bir filyasyon ekibi gönderilerek yerinde inceleme yapılmış, filyasyon raporu hazırlanmıştır. Mahallede olgu sayılarının artmaması için 23 Haziran 2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınacak önlemler belirlenmiş, mahalleye giriş ve çıkışlarda ateş ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca Menderes İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı sağlık tedbirleri alınmıştır" denildi.

"Toplam 38 kişiye Covid-19 enfeksiyonu tanısı konuldu"

Bugüne kadar toplamda 38 kişiye korona virüsü tanısı konulduğunun aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlgili mahallede filyasyon çalışmaları devam etmekte olup, 24 Haziran 2020 tarihinde 25 kişilik bir filyasyon ekibiyle tek tek haneler gezilerek bakanlığımız Covid-19 rehberi doğrultusunda uygun görülen kişilerden numune alımları başlamıştır. 24 Haziran 2020 tarihine kadar mahallede toplam 38 kişiye Covid-19 enfeksiyonu tanısı konmuş olup, 18 hasta hastanede yatarak tedavi görmekte, 20 hasta evde izole olarak tedavi edilmektedir. Hastalarla temaslı olan kişilere yönelik önlem alınmış, günlük takipleri yapılmaktadır."

İzmir Valiliği'nden vakaların arttığı o mahalle hakkında son dakika açıklaması...38 kişiye Covid-19...

Kaynak: İHA

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