İzmir Valiliği'nden HDP İl Binasına silahlı saldırıyla ilgili açıklama

İzmir Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği HDP İzmir İl Binasına yönelik silahlı saldırının ardından bir açıklama yaptı.

İzmir Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği HDP İzmir İl Binasına yönelik silahlı saldırının ardından bir açıklama yaptı.

İzmir Valiliği, HDP İzmir İl Örgütüne yönelik silahlı saldırının ardından bir açıklama yaptı. Valilik, 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı