İzmir Valiliği'nden EGİKAD üyesi sanayicilere ziyaret
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İzmir Valiliği'nden EGİKAD üyesi sanayicilere ziyaret

İzmir Valiliği'nden EGİKAD üyesi sanayicilere ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan başkanlığında bir heyet, EGİKAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinem Umsu Açan'ın Garanti Değirmenleri ile EGİKAD Yönetim Kurulu üyesi Nilüfer Toprak Binoğlu'nun Genplastik firmasına bir ziyaret gerçekleştirdi.

İzmir Valiliği koordinatörlüğünde; Türkiye, İngiltere, Portekiz ve Romanya ortaklığında yürütülen, Erasmus+ KA2 Yaratıcılık İçin Ortaklıklar Projesi "Creative Women in Labor Market" kapsamında proje ortaklarından Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) üyeleri Sinem Umsu Açan ve Nilüfer Toprak Binoğlu'nun firmalarına İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın başkanlığında bir ziyaret gerçekleştirildi.

"İzmir Valiliği ile çalışmalarımız sürecek"

Bu proje kapsamında İzmir Valiliği ile sıkı bir ilişki içinde olduklarını ifade eden EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç, "Sayın Vali yardımcımız Hulusi Doğan'ın öncülüğünde bir heyetin üyelerimizin iş yerlerine ziyarette bulunmasından dolayı mutluyuz. Kamunun özel teşebbüs ile bu şekilde yakından ilgili oluşu, yürüttükleri uluslararası projelerde, bu projede olduğu gibi, STK'lar ile çalışıyor oluşu ve partnerlerini tanımaya çalışması son derece önemli ve değerli. İleride farklı projelerle İzmir Valiliği ile çalışmalar içinde olacağımızı söylemek isterim" dedi.

EGİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri Nilüfer Toprak Binoğlu ve Sinem Umsu Açan, firmalarına yapılan bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve ekibine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ise, proje ortağı EGİKAD'ın üyelerini yerinde ziyaret ederek yaptıkları üretimler hakkında bilgi aldığını belirterek, bundan sonra da bu tip ziyaretlere devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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