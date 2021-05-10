İzmir Valiliği koordinesinde vatandaşlara 170 milyon 259 bin lira destek sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir Valiliği koordinesinde vatandaşlara 170 milyon 259 bin lira destek sağlandı

İzmir Valiliği koordinesinde vatandaşlara 170 milyon 259 bin lira destek sağlandı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir Valiliği koordinesinde ramazan ayında vatandaşlara dağıtılan ayni ve nakdi yardım miktarının toplam 170 milyon 259 bin lira olarak gerçekleştiği bildirildi.

İzmir Valiliği koordinesinde ramazan ayında vatandaşlara dağıtılan ayni ve nakdi yardım miktarının toplam 170 milyon 259 bin lira olarak gerçekleştiği bildirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kentte 13 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında 41 bin 671 aileye 4 milyon 176 bin 154 lira ayni gıda, 41 bin 168 aileye ise 10 milyon 376 bin 946 lira nakdi gıda yardımı yapıldı.

Bu kapsamda 88 bin 839 aileye toplamda 14 milyon 544 bin 10 lira yardım gerçekleştirilmiş oldu.

Kentte "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" çerçevesinde ise hane başına 1100 lira olmak üzere 141 bin 559 aileye toplam 155 milyon 714 bin 900 lira nakdi yardım yapıldı.

Öte yandan bu dönemde ihtiyaç sahiplerine 4 bin 661 ton patates ile 480 ton soğan dağıtıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Rize'de 15 yayla evi yakıldı
Rize'de 15 yayla evi yakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ali Babacan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Muslera Metin Oktay Gökhan Töre Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir Valiliği koordinesinde vatandaşlara 170 milyon 259 bin lira destek sağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 22:14:33. #1.16#

title