İzmir Valiliği AA'nın 101. kuruluş yıldönümünü kutladı

İzmir Valiliği, Anadolu Ajansının (AA) 101. yıl dönümünü tebrik etti.

İzmir Valiliği, Anadolu Ajansının (AA) 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Valilik sosyal medya hesabından yayınlanan kutlama mesajında, "Türkiye'nin sesini bir asırdır dünyaya duyuran, ilkeli habercilik anlayışıyla örnek teşkil eden Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına kolaylık ve başarı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol