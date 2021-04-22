İzmir Valiliği, 23 Nisan'a özel resim yarışması düzenledi

İzmir Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ödüllü resim yarışması düzenledi.

İzmir Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ödüllü resim yarışması düzenledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yarışmayı sosyal medya hesabından, "Sevgili çocuklar, sizin bayramınıza özel bir resim yarışmamız var! 23 Nisan'ı daha anlamlı kılacak resimlerinizi, velileriniz belirtilen tarihe kadar bu tweet'in altına eklesin, jürimiz değerlendirsin, hediyeleriniz Vali amcanızdan." ifadeleriyle duyurdu.

Paylaşımında, İzmir'de ikamet eden 12 yaş altı tüm çocukların 30 Nisan'a kadar serbest teknikle yapacakları resimleriyle yarışmaya katılabileceğini aktaran Vali Köşger, sonuçların 5 Mayıs'ta Valiliğin internet sitesinden açıklanacağını bildirdi.

İlk üçe giren öğrencilerin Valilikte düzenlenecek törenle ödüllerini alacağını belirten Köşger, "Birinci seçilen eserin sahibini dizüstü bilgisayar, ikinci gelen eseri tablet bilgisayar, üçüncülük kazanan eseri ise bisiklet ile ödüllendireceğiz. Ayrıca tüm katılımcılar arasından kura ile belirlenecek 35 çocuğumuza kitap seti armağan edeceğiz. Bu yarışmanın, hem 23 Nisan'ın anlam ve öneminin pekişmesine hem de pandemiden dolayı uzun süredir canları sıkılan yavrularımızın keyifli vakit geçirmesine vesile olacağına inanıyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini de kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol