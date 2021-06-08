Vali Köşger: İzmir, vaka sayısında 200'ün altına indi
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Vali Köşger: İzmir, vaka sayısında 200'ün altına indi

Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Haberler | Güncel

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, pandemi kapsamında alınan önlemler sonucu kentte vaka sayısının oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, "Hedef tam kapanma sırasında günlük 200 vakaydı.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, pandemi kapsamında alınan önlemler sonucu kentte vaka sayısının oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, "Hedef tam kapanma sırasında günlük 200 vakaydı. 200'ün altına indik şu anda" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger, katıldığı Tarım ve Orman Bakanlığ'ının milli ve yerli ürünleri yaygınlaştırma projesine ilişkin programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İzmir'deki Covid-19'a ilişkin alınan tedbir ve vaka sayılarına ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Köşger, "Hedef tam kapanma sırasında günlük 200 vakaydı. 200'ün altına indik şu anda. Günlük vefat sayısı farklı bir grafik izliyor. Önceden yoğun bakımlardaki ağır hastaların bir kısmı farklı seyir izleyebiliyor. Ama vefat sayısının günlük 2'ye kadar düştüğü oldu" diye konuştu.Vali Yavuz Selim Köşger, ayrıca kentte yoğun bakımla ilgili hiçbir sıkıntının bulunmadığını da sözlerine ekledi.


Vali Köşger: İzmir, vaka sayısında 200'ün altına indi
Vali Köşger: İzmir, vaka sayısında 200'ün altına indi
Vali Köşger: İzmir, vaka sayısında 200'ün altına indi
Vali Köşger: İzmir, vaka sayısında 200'ün altına indi
Vali Köşger: İzmir, vaka sayısında 200'ün altına indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç

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