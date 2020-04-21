İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 462 aileye gıda yardımı
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İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 462 aileye gıda yardımı

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi 462 aileye gıda yardımında bulundu.

21.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:54
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 462 aileye gıda yardımı

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi 462 aileye gıda yardımında bulundu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, vakıf senetlerinde yazılı hayır şartlarından birinin ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı olduğunu belirtti.

İzmir Bölge Müdürlüğü olarak her ay 462 aileye kuru gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Ataseven, "Biz gıda yardımlarını sadece ramazan ayına özel yapmıyoruz. Bütün yıl her ay bu yardımları dağıtıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Günümüzde salgın hastalıktan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olan genellikle yaşlı ailelerimize zor zamanlarda da yanlarında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ataseven, her ay 150 aileye, 915 lira muhtaç maaşı ödediklerini, öğrencilere de burs sağladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ekipler gıda yardımlarını ailelere ulaştırdı.

Kaynak: AA

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