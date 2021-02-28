İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Soma'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'nın Soma ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere 12 adet tablet bağışında bulunuldu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Kaymakam Fatih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Kurum olarak Manisa ve İzmir'de kurulmuş olan vakıfların hayır şartlarını yerine getirdiklerini belirten, Ataseven, vakıf kurucuları adına eğitim yardımlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaymakam Akkaya da vakfın kuruluşundan bugüne emeği geçenlere ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

Ziyaretin ardından düzenlenen programla Ataseven ve Akkaya, 12 adet tableti öğrencilere takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer