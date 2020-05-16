İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü restorasyon ve yardımlara devam ediyor
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İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü restorasyon ve yardımlara devam ediyor

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, bölgelerindeki restorasyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, Manisa'da 2020 yılı bakım-onarım programında yer alan eserler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptıkları yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü restorasyon ve yardımlara devam ediyor
16.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:47

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, bölgelerindeki restorasyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, Manisa'da 2020 yılı bakım-onarım programında yer alan eserler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptıkları yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu. Ataseven'e Hayır İşleri Şube Müdürü Haşim Yadigar da eşlik etti. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasının Vakıf Haftası olarak kutlandığını, bu yıl temanın ise 'Merhamet ve Şefkat' olduğuna dikkat çeken Ataseven, Covid-19 nedeniyle bu yıl dijital ortamda kutlandığını kaydetti. Ataseven, "Selçuklular ve Osmanlılar döneminden beri vakıflarımız var. Bizim atalarımız birçok hizmetleri vakıflar aracılığıyla götürmüş. Osmanlı döneminde kamu hizmetlerinin yüzde 80'ni kamu eliyle icra edilmiş. Bizlerde o dönemlerden kalan vakıfların sevk ve idaresini yapıyoruz. Her vakfın da bir vakıf senedi vardır. Vakıf senetlerinde de hayır şartları vardır. Biz Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak o hayır şartlarına uygun hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Atalarımız sadece binaları yapmakla kalmamış geçmişten günümüze kadar gönülleri de yapmış. Belki bize düşen görevlerden birisi de sadece maddi olarak yardımlarda bulunmak değil, insanların gönüllerini de fethetmek, onlara şefkatle ve merhametle yaklaşabilmek de son derece önemlidir" dedi.

Hatuniye Camii restorasyona girecek

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Covid-19 tedbirlerini aldıklarını ve minimum personelle çalışmaya uğraş verdiklerini vurgulayan Ataseven, devam eden ve programa alınan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ataseven, "İş ve işlemlerimizi de hiç aksatmadan, kesintiye uğratmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Manisa'da Ulu Camii'nin restorasyonu devam ederken, Akhisar, Kırkağaç ve diğer ilçelerimizde de tarihi eserlerin onarımı sürüyor. Bunların dışında; Hatuniye Camii, Kırkağaç'ta Satıla Mescidi, Soma Bedesteni, Turgutlu Piyale Paşa Cami ve Üçpınar okulunu da 2020 yılı bakım ve onarım programımıza aldık" diye konuştu.

227 aileye kuru gıda, 32 aileye muhtaçlık maaşı, 280 öğrenciye burs

Bölge müdürlüğü olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla ilgili de konuşan Ataseven, "Gücümüzün yettiği, elimizden geldiği kadar bütün ekip olarak, bütün teknik personelimizle bu hizmetleri yürütürken, bir taraftan da hayır ve hasenat işlerimiz, Hayır İşleri Şube Müdürlüğümüzün gayretli çalışmalarıyla devam etmektedir. Yapmakta olduğumuz kuru gıda yardımını sadece Ramazan ayında değil yıl boyunca yapmaktayız. Covid-19 nedeniyle yaşlılarımızı da ziyaret ediyoruz. İnsanlara sadece maddi bir şeyler vermek belki bir nebze olsun rahatlatır ama onların hal ve hatırını sormak, merhamet ve şefkatle yaklaşmak bizim en başta olan görevlerimiz arasında yer almaktadır. Her ay toplamda 462 aileye ulaşıyoruz. Bunlardan 227 ailemiz Manisa'da. Toplamda 150 aileye muhtaç maaşı veriyoruz. Bunlardan 32 ailemiz Manisa'da. Bağladığımız aylık maaş ise 915 Türk Lirası. Manisa'da 40 öğrencimize yüksek öğrenim bursu veriyoruz. Yine bunun yanında Manisa'da 240 öğrencimize orta öğretim bursu veriyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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