İZMİR Uzmanlar uyardı Virüs sizden evcil hayvanınıza bulaşabilir
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İZMİR Uzmanlar uyardı Virüs sizden evcil hayvanınıza bulaşabilir

İZMİR Uzmanlar uyardı Virüs sizden evcil hayvanınıza bulaşabilir
03.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:29

Uzmanlar uyardı: "Virüs sizden evcil hayvanınıza bulaşabilir"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr.

Uzmanlar uyardı: "Virüs sizden evcil hayvanınıza bulaşabilir"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selda Erensoy, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde ilk kez 2 evcil kedide yeni tip Covid-19 tespit edilmesinin ardından, virüsün evcil hayvanlardan insanlara değil, insanlardan hayvanlara bulaşabileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan New York eyaletinin iki farklı bölgesindeki iki evcil kedide koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili ABD Tarım Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkililerinin yaptığı açıklamada, virüsün evcil kedilere, kendilerinden daha önce koronavirüs tespit edilen sahiplerinden geçmiş olabileceğini söyledi. Konuyla ilgili bilimsel araştırmaların kısıtlı olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, "Koronavirüs büyük bir aile. Hayvan koronavirüsleri de var. Bizlere doğada mutasyon değiştirerek, yarasalardan geçtiği biliniyor. Covid-19'da önemli olan, insanları da enfekte edebilir hale geldikten sonra hızla insandan insana bulaşmaya başlaması. Bu da virüslerin enfekte ettikleri hücrelere tutunabilme yeteneğiyle ilgili olan bir durum. Mutasyonla ne kadar kolay hücrelere tutunabilirlerse o kadar kolay enfeksiyon yapabiliyorlar. Virüs enfekte ettiği konakta ne kadar çoğalırsa o kadar çok atılacaktır. Virüsün atılması da bildiğimiz üzere, solunum yolu damlacıkları ile oluyor" diye konuştu.

'HASTALIK KEDİLERDE HAFİF SEYREDİYOR'

Hayvanların virüs bulaştırma konusunda ne rol oynadığını bilmenin önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Erensoy, "Bununla ilişkili çok sınırlı sayıda çalışma var. Çin'de yapılan, hayvanlarda deneysel olarak bulaşmayı gösteren bir çalışma var. Başta aşı çalışmalarında kullanılan dağ gelinciği, kedi, köpek, domuz gibi hayvanlar araştırılıyor. Çalışmada, virüsün bilerek enfekte edilen bir kediden başka bir kediye bulaşabileceği gösteriliyor. Bazılarında hafif hastalık yaptığını görmüşler. Ancak kedilerde virüs üst solunum yolunda kalıyor ve akciğerlere inmiyor. Ağır enfeksiyon yapmıyor. Nedeni virüsün tutunabilecekleri algaçların kedilerde daha az yaygın olması ve virüsün tutunamaması olabilir. Kedilerde solunum yoluyla bulaştığı fakat hafif seyrettiği biliniyor. Kedinin dışkısından da bulaştırıcı virüsün çıktığına dair kesin bir kanıt yok. Bronx'ta yapılan bir çalışmada ise, virüsün hayvanat bahçesinde çalışan bir kişiden, kedigillerden yırtıcı bir hayvana bulaştığı kanıtlanmış. Bu çalışmalarla insandan hayvana geçiş gösteriliyor. İnsandan insana bulaşmaması için gösterdiğimiz özeni, evcil hayvanlarımıza bulaşmaması için de göstermeliyiz" dedi.

'EVCİL KEDİLERİ SOKAĞA ÇIKARMAYIN, TEMASINIZI KISITLAYIN'

Virüsü evcil hayvanlara bulaştırma konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erensoy, "İnsanlardan hayvanlara virüs bulaşabiliyor. Virüs kedilere bulaştığında insanlarda olduğundan daha hafif seyrediyor. Hayvanlardan insan bulaştığına dair ise bir kanıt yok. Şu andaki verilerle de bu pek olası görünmüyor. Evcil kedilerin korunması gerekiyor. Virüsün kedilere bulaşmasını engellenmesi için, kedileri dışarıya çok çıkarmamak ve kendimizle de temasını kısıtlamak gerekli. Her zaman olduğu gibi el hijyeninde dikkat edilmeli" şeklinde konuştu.

'MİKROBİYOLOJİ UZMANLARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR'

Bu zorlu süreçte laboratuvar tanıları ile uğraştıklarını anlatan Erensoy, "Covid-19 sürecinde mikrobiyoloji uzmanları arkadaşlarımla gece gündüz, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Testler, test sayıları ile ilgili bütün tanı bize ait. Binlerce test çalışılıyor. Mikrobiyologlar hem virüsün özelliklerini hem de en doğru tanı nasıl konur biliyorlar. Koronavirüs sürecinde İzmir, İstanbul'a göre daha geride ancak olgu sayılarını hala takip ediyoruz. Yoğun bakımdaki arkadaşlar etkili çalışıyorlar. Yoğun bakımları ve hasta yataklarını iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. İzmir'de olgular daha kontrol altında gidiyor. Acil servisteki arkadaşların hastaları ayıklaması önemli. Hastanelerde doğru şekilde hasta yataklarının ve hastaların sınıflandırılması ve uygun alanlara hızlı bir şekilde sevk edilmesi önemli. Şu anda durum olabildiğince kontrol altında, fakat sayıları izlememiz gerekiyor. Ne yazık ki İzmir'de de sağlık çalışanlarından enfekte olanlar, hasta olanlar ve kaybettiklerimiz var" dedi.

İZMİR Uzmanlar uyardı Virüs sizden evcil hayvanınıza bulaşabilir

Kaynak: DHA

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