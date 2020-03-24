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İZMİR Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattı

Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattıTÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bağışıklık sistemlerini güçlendiren besinlere talep arttı.

24.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:30
İZMİR Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattı

Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattı

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bağışıklık sistemlerini güçlendiren besinlere talep arttı. Vatandaşlara önerilerde bulunan uzmanlar da bu dönemde özellikle vitamin ve protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla birlikte çeşitli önlemler alan vatandaşlar, beslenmelerine de daha fazla dikkat etmeye başladı. Virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar için uzmanlar, bolca tüketilmesi gereken besinleri anlattı. Salgından korunmak için öncelikle vitamin ve mineral yönünden zengin beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, A, C, D vitaminleri ve minerallerden demir, selenyum ile çinko destekli bir beslenme ile bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söylüyor.

Enfeksiyon hastalıklarında her zaman bağışıklık sistemini ayakta tutmanın önemi vurgulayan uzmanlar, bu süre zarfından taze sebze ve meyve tüketiminin oldukça fayda sağladığını hatırlattı.

'BİRİNCİSİ VİTAMİN, İKİNCİSİ PROTEİN'

Koronavirüse karşı insanların direncini artırması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim, bunun için 2 besin ögesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bütün enfeksiyonlara karşı direncimizin artırılması gerekmektedir. Bunun için iki önemli madde var. Birisi vitamin, ikincisi ise yeterli miktarda protein almak. Başta C olmak üzere tüm vitaminleri almamız gerekiyor. Özellikle C vitamininin enfeksiyonlarda direncin arttırılmasına önemli bir etkisi var, bunu herkes biliyor. Hayvansal protein tüketimi de çok önemli. Et, yumurta, süt ve ürünleri ya da balık gibi protein kaynaklı besinler tüketmeniz gerekiyor. Günlük yiyeceğimizde en az vücut ağırlığınız kadar protein almamız gerekiyor. Örneğin 70 kilo biri 70 gram protein almalı. 70 gram protein almak için de en az 150-200 gram et tüketmeniz gerekiyor. Vitamine dönersek en çok meyvelerde ve yeşil sebzelerde var. bu nedenle Taze bir şekilde bol miktarda meyve ve sebze de tüketmeliyiz."

'KIRMIZI, TURUNCU, YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER TERCİH EDİN'

Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, "Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere uzmanlarımızın da vurguladıkları gibi, kişisel hijyen ve sosyal mesafelerimizi korumamız önemli. Beslenme de bu dönemde çok önemli. Günde 5 öğün meyve sebze tüketilmesi faydalı. Özellikle kırmızı turuncu yeşil yapraklı sebzelerin tercih edilmesi gerekir. Bir diğer önemli nokta bağırsak sağlığımızın korunması. İyi bir bağırsak sağlığı için önemli bir faktör. Bu yönden de gün içinde probiyotikten zengin besinleri tüketmek gerekir. Aynı zamanda C vitaminlerini tüketmemiz önemli. Bunun yanı sıra demir alımı, çinko alımı önemli. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta sıvı tüketimi. Günde 8 bardak önerimiz. Çeşitli bitki çayları da kullanabiliriz dönemde" dedi.

'SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN'

Uzak durulması gereken maddelere de Sarı, "Bu dönemde bağışıklığı azaltıcı sigara ve alkol gibi ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Ayrıca tüketilen şeker miktarının azaltılması önemli. Güzel bir uyku fayda sağlar. Ayrıca kalabalıkların olmadığı açık alanlarda egzersiz yapmakta faydalı olur" diye konuştu.

VATANDAŞLAR 'ÖNLEMLERİ ARTIRDIK' DEDİ

Evli ve 2 çocuk annesi Hidayet Azazi (44), "Bu dönemlerde önlemlerimizi artırdık. Hijyen olarak, sosyal mesafe olarak daha dikkatliyiz. 1- 1,5 metre mesafede duruyoruz. Misafirliğe gidip gelmeye azalttık. Hem hastalığa yakalanmamak, hem de kimseye bir hastalık bulaştırmamak için çekirdek ailemizle yaşıyoruz. Bu dönem vitamin adımını arttırdık. Meyve sebze almamızı arttırdık. Uykumuzu daha düzenli yapıyoruz" dedi.

İşçi emeklisi Ayşe Toksabay (61) ise, "Hayatımıza çok dikkat eder olduk. Çantamdan kolonya ve su eksik etmiyorum. Bağışıklığımı güçlendirici C vitamini alıyorum bu dönemde. Yağ ve şekerden uzak duruyorum. Kalabalıktan uzak yürüyüşe çıkıyorum. 30 dakika egzersiz yapıyorum" ifadelerini kullandı.

İZMİR Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattı

Kaynak: DHA

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İZMİR Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattı

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