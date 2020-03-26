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Ülkümen Rodoplu, Koronavirüs, Güncel

İZMİR UZMANLAR KİNİNLİ İÇEKLERE KARŞI UYARDI 'KARACİĞER VE BÖBREĞİNİZE ZARAR VEREBİLİR'

UZMANLAR KİNİNLİ İÇEKLERE KARŞI UYARDI: 'KARACİĞER VE BÖBREĞİNİZE ZARAR VEREBİLİR'HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, koronavirüsün tedavisinde etkili olduğu söylentileri nedeniyle tüketimi artan içinde kinin maddesi bulunan tonikli içeceklere karşı uyarıp, "Bu...

26.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:03
İZMİR UZMANLAR KİNİNLİ İÇEKLERE KARŞI UYARDI 'KARACİĞER VE BÖBREĞİNİZE ZARAR VEREBİLİR'

UZMANLAR KİNİNLİ İÇEKLERE KARŞI UYARDI: 'KARACİĞER VE BÖBREĞİNİZE ZARAR VEREBİLİR'

HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, koronavirüsün tedavisinde etkili olduğu söylentileri nedeniyle tüketimi artan içinde kinin maddesi bulunan tonikli içeceklere karşı uyarıp, "Bu tür içecekler yüksek dozda kullanıldığında böbrek ve karaciğerlere zarar verebilir. Tam da bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerektiği bugünlerde, bilmediğimiz bu tür ürün ve içeceklerden uzak duralım" dedi.

Ölümcül koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar, alternatif arayışına girmeye başladı. Sıtma ilaçlarında da kullanılan kinin maddesinin koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylentisinin yayılması üzerine vatandaşlar, içerisinde az miktarda bu maddeden bulunan toniklerden almaya başladı. Bir içecek firması tarafından üretilen toniklere rağbet artınca uzmanlardan uyarı gecikmedi. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Yanlış bilgilere itibar edip, para harcamaya son verilsin. Bu tür içecekler yüksek dozda kullanıldığında böbrek ve karaciğerlere zarar verebilir. Tam da bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerektiği bugünlerde, bilmediğimiz bu tür ürün ve içeceklerden uzak duralım. Aksi takdirde sağlığımız açısından daha zararlı bir durum ortaya çıkabilir" dedi.İçerisinde kinin maddesi olan toniklerin fazla miktarda tüketilmesi halinde, bu durumun farklı sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayan Rodoplu, "Bazı içeceklerin içerisinde hangi maddelerin olduğunu ölçebiliyoruz. Yüksek dozda kullanıldığında böbrek, karaciğer üzerinde yan etkilerinin olacağını biliyoruz. Bunu bireyler bilemeyebilir. Kişinin belki böbrek hastalığı vardır, bunu alevlendirebilir. Belki gizli diyabet hastalığı, karaciğer hastalığı vardır. Bunları alevlendirebilir. İyileşeyim derken daha da mağdur olunabilir" diye konuştu. 'YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR EDİLİP, PARA HARCAMAYA SON VERİLMELİ'Koronavirüse karşı tedavi yöntemlerinin araştırıldığını, yüz güldüren bazı çalışmaların olduğunu ancak bunun henüz yeterli olmadığına dikkati çekip, vatandaşlardan sakin olmalarını isteyen Doktor Rodoplu, "Sosyal medyada, sokakta yayılan, 'Bu çok iyi geliyormuş. Kinin adlı madde sıtmada iyi, koronavirüse karşı da iyi geliyormuş. Falanca içecekte de bu varmış. Doğada bulunan şu meyvede de bu varmış' gibi bu yanlış bilgilere itibar edip, para harcamaya son verilmeli. Bu bilgi kirliliğinin yayılmasının önüne geçilmesi gerekir. Bugün için koronavirüsün kesinlikle tedavi konusunda net olan bir şey yok" dedi.'FIRSATÇI ENFEKSİYONLAR SİZİ YAKALARSA HASTA OLURSUNUZ'Koronavirüs salgınında korunmak için bir takım önerilerde de bulunan Doktor Rodoplu, "Doğal beslenelim, yeterli ve dengeli bir şekilde uyuyalım. Moralimizi yüksek tutalım. Mutlaka ve mutlaka bilgi kirliliğine 'dur' diyelim. Bağışıklık sistemimiz bu kritik günlerde oldukça önemli. Bu virüsü alanların yüzde 90'ı çok hafif şekilde atlatıyor ve ayakta kalıyor. Yani vücudumuz aslında güçlü. Bu tür enfeksiyonlarla baş edebilecek donanıma sahip. Yeter ki bağışıklık sistemimiz çalışsın. Bağışıklık sistemimiz en başta moral ile ayakta kalıyor. Eğer stresli iseniz, kaygılıysanız, moraliniz düşükse bu fırsatçı enfeksiyonlar sizi yakalarsa o anda hasta oluyorsunuz.  Ne fazla ne az, doyacağımız kadar yemeli. Gözümüzü değil, hücrelerimizi doyuracak kadar beslenmeliyiz. Kutulanmış, paketlenmiş ürünlerle değil de sebze ve meyve ağırlıklı, doğal ve temiz olanları tercih ederek beslenmeliyiz" dedi.Rodoplu, egzersiz yapmanın önemine de değinip, şunları söyledi:

"Hareket de önemli. Evin içerisinde koşturamayız ama yapılacak şeyler de var. Örneğin ütü yapıyorsanız, ayakta yapın. Televizyonda 2 saat süren bir dizimi izliyorsunuz? Bunun her 15 dakikasını ayakta izleyebilirsiniz. 1.5 litrelik sularla sağ ve sol kaslarını kaldırın. Böylece nabız biraz hızlanır. Dolaşımın hızlanması nitrik oksitin salgılanması anlamına gelir. Nitrik oksit damarları genişletiyor. Koronavirüsteki en büyük problem, akciğer dokusundaki damarların daralması ve akciğer dokusunun alt kısmının kuruması. Spor ve egzersiz bunun için birebir. Hijyen kurallarına mutlaka dikkat edilmeli. Bugünlerde ne yapıp edip evde kalırsak, bu zinciri bir yerden kırarız. Net bir şekilde hastalığı yok ederiz."


Kaynak: DHA

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