İZMİR UZMANINDAN 'BAYRAM ATMOSFERİNİ ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE YARATIN' ÖNERİSİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR UZMANINDAN 'BAYRAM ATMOSFERİNİ ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE YARATIN' ÖNERİSİ

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bayramı evlerinde çocuklarıyla geçirecek aileler için önerilerini sıralayan Uzman Pedagog ve Aile Danışmanı Sedat Baş, ailelerin çocuklarıyla...

23.05.2020 09:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:20

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bayramı evlerinde çocuklarıyla geçirecek aileler için önerilerini sıralayan Uzman Pedagog ve Aile Danışmanı Sedat Baş, ailelerin çocuklarıyla birlikte bayram atmosferini yaratabileceklerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar, bu sene Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek. Uzman Pedagog ve Aile Danışmanı Sedat Baş, bayramı evlerinde geçirecek ailelerin, bayram geleneğini sürdürebilmeleri için neler yapabileceklerini anlattı. Bayram ritüellerinin dışarı çıkmadan da yapılabileceğini belirten Baş, "Hayatımızda ilk kez karşılaştığımız bir durum olduğu için aileler ve çocuklar bu bayramda zorlanacaktır. Ancak her şey ailelerde bitiyor. Aileler, dışarı çıkmadan da bu bayramı heyecanlı bir şekilde kutlayabilir. Örneğin yeni giysiler giyebilirler, sabah erkenden kalkıp birlikte kahvaltı edebilirler, camiye gidenler varsa evde ailecek bayram namazını kılabilirler. Bu gibi ritüelleri dışarı çıkmadan da yapabiliriz" dedi.

'BAYRAM ATMOSFERİNİ AİLELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE YARATACAK'

Bayram atmosferinin yaşatılabilmesinin, aile büyüklerinin tutumuna bağlı olduğunu aktaran Baş, "Bu bayram atmosferini yine aileler çocuklarıyla birlikte yaratacak. Mesela kimse gelmeyecek ama benim annem de tatlı yapıyor. Bu şekilde tatlı hazırlıkları yapılıp şekerler alınabilir. Genelde insanlar apartmanlarda ya da komşularıyla yakın olan alanlarda yaşıyor. Bunu da fırsata çevirebilirler. Balkondan sepet uzatıp şekerlerini ya da harçlıklarını çocuklara verebilirler. Çocuklar için bayram demek harçlık ve şeker demek. Hepsi bunun hayalini kurup biriktirdikleri parayla bir şeyler almaya çalışıyorlar. Bu atmosferin bozulmaması için harçlık ve şeker vermeyi de ihmal etmemeliyiz" diye konuştu.

'ZİYARETLERİN YÜZ YÜZE YAPILAMAMASI BAYRAMLAŞMAYA ENGEL DEĞİL'

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yapılamayacak olan aile ziyaretlerinin bayramlaşmaya engel olmadığını söyleyen Baş, online görüşmeler ile de bayramlaşılabileceğini belirterek, "Malum dijital dünyada yaşıyoruz her zaman görüntülü görüşme yapabiliyoruz. Çocuklarda büyükleri ile bu şekilde konuşup bayramlarını kutlayabilirler. Bu geleneği kaybetmememiz adına aileler ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır. Ben çok sıkılacaklarını şahsen düşünmüyorum. Bunu keyifli bir hale dönüştürebilirler. Aile ziyaretlerinin yüz yüze yapılamaması bayramlaşmaya engel değil. Tam aksine bunu daha zevkli hale getirebilirler. Bu şekilde çocuklar bayram geleneğini unutmamış olur" ifadelerini kullandı.

'BAYRAMDA EKRANDAN EKRANA KOŞMAYALIM'

Ramazan Bayramı'nda tablet, telefon ve bilgisayarla çok fazla vakit geçirilmemesi gerektiğini ifade eden Baş, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza model olalım. Bayramda ekrandan ekrana koşmayalım. Evde oynayabileceğimiz birçok oyun var. Sohbet edilebilir, eski bayramlar yad edilebilir, eski fotoğraflara bakılarak eskiden bayramların nasıl olduğu çocuklara anlatılabilir. Zaten jenerasyonlar arasında bir uçurum var. En azından bunu aza indirgemek için aileler, çocuklarına geçmişte bayramların nasıl kutlandığını anlatabilir."

İZMİR UZMANINDAN 'BAYRAM ATMOSFERİNİ ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE YARATIN' ÖNERİSİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Haber
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri...
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Merve Boluğur
Spor Neymar Can Bartu Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Mhp İzmir Karaçi İtalya
Şu an buradasınız: İZMİR UZMANINDAN 'BAYRAM ATMOSFERİNİ ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE YARATIN' ÖNERİSİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 09:22:21. #1.15#
title