İZMİR Uzmanından aynı maskeyi defalarca kullananlara uyarı 'Maske mikrop yuvası haline dönüşüyor'
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İZMİR Uzmanından aynı maskeyi defalarca kullananlara uyarı 'Maske mikrop yuvası haline dönüşüyor'

Uzmanından aynı maskeyi defalarca kullananlara uyarı: 'Maske mikrop yuvası haline dönüşüyor'GÖZ Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kaan Ünlü, uzun süreli kullanılan maskelerin üzerine yerleşen mikropların gözyaşı kesesi iltihabına yol açtığını belirterek çok önemli uyarılarda bulundu.

İZMİR Uzmanından aynı maskeyi defalarca kullananlara uyarı 'Maske mikrop yuvası haline dönüşüyor'
16.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:09

Uzmanından aynı maskeyi defalarca kullananlara uyarı: 'Maske mikrop yuvası haline dönüşüyor'

GÖZ Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kaan Ünlü, uzun süreli kullanılan maskelerin üzerine yerleşen mikropların gözyaşı kesesi iltihabına yol açtığını belirterek çok önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ünlü, "maskeliyken, ellerimizle maskeye dokunmamak bizim için oldukça önemli, dikkat edilmeli. Gözlerimize dokunmamalıyız. Uzun süre maske kullandığımız zaman sadece virüs değil mikroorganizmalarla maske artık bir mikrop yuvası olmaya başlıyor" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatımıza yerleşen maskenin defalarca kullanılması sağlığımız için büyük bir tehlike oluşturuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kaan Ünlü, uzun süre kullanılan maskenin mikrop yuvasına döndüğünü belirterek, "Bir maske alarak birkaç gün üst üste alıp kullanan kişileri görüyoruz. Dolayısıyla maskeler bir müddet sonra mikrop yuvası olmaya başlıyor" dedi. Maske kullanımının göz sağlığı açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ünlü, "Özellikle günümüzde koronavirüs salgınında bulaşma yollarından biri de göz. Sadece burun ve ağız yoluyla değil gözden de bulaşma olabiliyor. Hepimiz maske kullanıyoruz ama bu maskelerin uygun sıklıkla değiştirilmesi, maskelere dokunulmaması bizim için çok önemli faktörler. İşte bu maskelere dokunup daha sonra gözümüze dokunmak koronavirüs açısından da riskli. Gözlere dokunulmaması göz sağlığımız açısından önemli. Maske kirliyse sadece göz pınarı enfeksiyonu değil göz zarında, göz kapağında iltihaplanmalarla karşılaşabilir. Maske takarken bazen hava almak bazen de maskeyi düzeltmek için elimizle tutuyoruz. Ellerimizle sağa sola ve her yere dokunduğumuz için aslında ellerimizi ağzımıza götürerek virüsü burnumuzun dibine kadar getiriyoruz. Yine maske takarken gözlerimizi kaşımak bize enfeksiyon bulaşması açısından bir risk taşıyor. Dolayısıyla maskeliyken, ellerimizle maskeye dokunmamak bizim için oldukça önemli, dikkat edilmeli. Gözlerimize dokunmamalıyız. Uzun süre maske kullandığımız zaman sadece virüs değil mikroorganizmalarla maske artık bir mikrop yuvası olmaya başlıyor" dedi.

MASKEYİ DEĞİŞTİREN VAR DEĞİŞTİRMEYEN DE

Maske kullanan vatandaşlardan bazıları 2 saatte bir maskeyi değiştirdiğini söylerken bazıları ise sık sık değiştirmeye çalışsa da bunun pratikte pek mümkün olmadığını dile getirdi.

Maskeyi kendisinin diktiğini ve kullandıktan sonra değiştirdiğini söyleyen vatandaşlardan Arzu Ildıran (46), "Maskeyi sık sık değiştirmeye çalışıyorum. Kendimiz dikiyoruz. Eczanelerde satılan arabamda var. Onu da yedekte tutuyorum" dedi. Barbaros Atalay Yener (31), "Taktığım tek maske bu. Kafede yemek yerken çıkarıp tekrar takıyorum. Dışarıdayken sürekli ağzımda. Eve gittikten sonra dezenfekte ediyorum, sabunluyorum. Kolonya ile temizleyerek tekrar kullanıyorum. Gün içinde aynı maske kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Yıldız Aksoy (67) ise maskesini sık sık değiştirdiğini ifade ederken, "Ben maskemi sürekli değiştiriyorum. Dışarı çok çıkmıyorum. Aylardır daha 3'üncü çıkışım. Bu maskeyi en fazla iki saat kullanıyorum" dedi.

Pazarcılık yapan Mustafa Ergören (48) de "Sabah kimse yokken gelip tezgahımızı açıyoruz. İnsanlar gelince maskemizi takıyoruz ancak uzun saatler çalıştığımız için terliyoruz, sıkılıyoruz bazen çıkarıp birkaç kez nefes alıp tekrar takıyoruz. Yedek maskelerimiz de var ama sık sık değiştiriyoruz yanlış olur o mümkün değil akşama kadar 100 tane maske değiştirmemiz gerekiyoruz. Mecbur düzeltiyoruz bazen müşteri anlamıyor. Aşağı indirip konuşmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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