İzmir üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

22.10.2019 15:45

Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ailevi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadığı üvey kardeşi Efecan Demirtaş (25)'ı bıçaklayarak öldüren Alper Demirtaş (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Postacılar Mahallesi 7666 Sokak'taki apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Efecan Demirtaş ailesiyle yaşadığı dairede tek başına otururken, üvey kardeşi Alper Demirtaş eve geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından iddiaya göre Alper Demirtaş, üvey kardeşini bıçakladı. Çığlıkları duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Efecan Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri komşuların ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Cinayet zanlısı Demirtaş, polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden Demirtaş'ın, ailevi sorunlar nedeniyle Efecan'la sık sık tartıştıklarını ve dünde yine aynı sebepten dolayı tartışma yaşadıktan sonra cinayeti gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alper Demirtaş, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA