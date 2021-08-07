Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında

Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Urla ilçesinde Karapınar mevkiinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde Karapınar mevkiinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi Karapınar mevkii yakınlarında makilik alanda meydana geldi. Makilik alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu itfaiye ve Alo 177 hattına bildirdi. İhbar üzerine yangına 2 uçak, 2 helikopter, 15 itfaiye aracı, 10 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Yangının meydana geldiği bölgede arazinin kayalık olması sebebiyle yangının ilk anlarında karadan müdahale yapılamazken, dozerlerin yol açmasıyla itfaiye araçları da yangına müdahale etmeye başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yangının meydana geldiği bölgeye gelerek bilgi aldı. Hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

"GÜN BATMADAN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINACAĞINI DEĞERLENDİRDİK"

Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklamasında, "An itibariyle havadan yaptığımız kontrolde yangının büyük oranda kontrol alındığını, gün batmadan tamamen kontrol altına alınacağını değerlendirdik. Geçmiş olsun İzmir" dedi.

(Salih Yılmazsoy - Cenk Özen - Sinan Yeniçeri/İHA)

Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında
Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında
Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında
Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında
Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında
Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında
Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında
Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında
Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İlham Aliyev Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Metin Oktay Caner Erkin Fatih Terim Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 20:32:56. #1.16#

title