İzmir Urla'da orman yangını (1) İZMİR'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Urla'nın Demircili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 14 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı ile orman işçileri sevk edildi. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA