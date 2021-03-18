Son dakika haber... Urla'da arazide mahsur kalan 204 kaçak göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Urla'da arazide mahsur kalan 204 kaçak göçmen kurtarıldı

18.03.2021 20:14 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:20

Son dakika habere göre İZMİR'in Urla ilçesinde, 204 kaçak göçmen, yardım talebinde bulundukları jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, 204 kaçak göçmen, yardım talebinde bulundukları jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinler Mahallesi Kokar Koyu mevkisinde, kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunmaları üzerine harekete geçti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın koordineli çalışması sonucu ekipler, bölgeye ulaştı. Arazide mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 204 kaçak göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Son dakika haber... Urla'da arazide mahsur kalan 204 kaçak göçmen kurtarıldı
Son dakika haber... Urla'da arazide mahsur kalan 204 kaçak göçmen kurtarıldı
Son dakika haber... Urla'da arazide mahsur kalan 204 kaçak göçmen kurtarıldı
Son dakika haber... Urla'da arazide mahsur kalan 204 kaçak göçmen kurtarıldı
Son dakika haber... Urla'da arazide mahsur kalan 204 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Pelin Öztekin Ferhan Şensoy Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Urla'da arazide mahsur kalan 204 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 20:20:45. #1.15#
title