Son dakika haber... Urla'da arazide mahsur kalan 204 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika habere göre İZMİR'in Urla ilçesinde, 204 kaçak göçmen, yardım talebinde bulundukları jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, 204 kaçak göçmen, yardım talebinde bulundukları jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinler Mahallesi Kokar Koyu mevkisinde, kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunmaları üzerine harekete geçti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın koordineli çalışması sonucu ekipler, bölgeye ulaştı. Arazide mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 204 kaçak göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı