İzmir Üniversiteleri Platformu temsilcileri Teknoloji Günleri'nde buluştu

24.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:22

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Artık bilgi en değerli güç. Top tüfek değil, bilgiye sahip olan, bilgiyi insanlığın yararına kullanan ülkeler bir adım öne çıkıyor. Mağlup olan ülkeler offline ülke olarak tarihteki yerini alıyor." dedi.

İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından düzenlenen Teknoloji Günleri'nin açılış toplantısı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, üniversite, bilim, sanayi temsilcilerinin katılımıyla Sabancı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya, video sistemiyle katılan Binali Yıldırım, Türkiye'nin bilim dünyasında önemli başarılara imza attığını söyledi.

Bilimdeki gelişmeler sayesinde, memleketi Erzincan'dan İzmir'deki bir toplantıyı izleyebildiğini ve salondakilere seslenebildiğini vurgulayan Yıldırım, "Dünyada iş yapma şekilleri değişiyor, 4. sanayi çağındayız. Artık dijital teknolojiler hayatımıza girdi. 20 milyar cihaz birbiriyle iletişim kurabiliyor, haberleşebiliyor ve iş yapabiliyor." diye konuştu.

Yıldırım, teknolojinin gelişimiyle birlikte bugün var olan mesleklerin yaklaşık yüzde 60'ının 25 yıl içinde yok olacağını ve yeni mesleklerin ortaya çıkacağını dile getirdi.

Değişimi yakalayan ülkeler için mesleklerdeki değişimin bir fırsat olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Artık bilgi en değerli güç. Top tüfek değil, bilgiye sahip olan, bilgiyi insanlığın yararına kullanan ülkeler bir adım öne çıkıyor. Mağlup olan ülkeler offline ülke olarak tarihteki yerini alıyor. Türkiye bilgi toplumu sürecini büyük ölçüde tamamlamıştır. AB ortalamasını yakalamıştır. Üniversiteler öncülüğünde daha önemli başarılı sağlanacak. 4. sanayi çağında öncü olma, oyuncu olma fırsatı bizim elimizde. Türkiye birçok alanda kendi kendine yeter hale geldi. Savunma sanayisinde bağımlılığımız gittikçe azalıyor, otomotiv ve bilgi teknolojilerinde önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'nin teknolojiyle 21. yüzyılın lider ülkeleri arasına girmemesi için hiçbir sebep göremiyorum."

Değişim göstermesi gereken meslekler

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay ise OECD çalışmalarına göre, teknolojinin işsizlik getirmediğini, aksine yeni iş alanları oluşturduğunu ifade etti.

OECD raporlarına göre otomasyon nedeniyle yüzde 14 dolayında meslek grubunun risk altında olduğunu anlatan Atay, "Yüzde 36'lık meslek grubunun da yeni beceriler geliştirmesi lazım ki teknoloji ile birlikte varlıklarını sürdürebilsinler. Türkiye'de risk altında olan meslek grubu yüzde 12, değişim göstermesi gereken meslekler ise yüzde 56 oranında. İnsan Kaynakları Ofisi olarak hesaplarımızı buna göre yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atay, teknolojiye uyum için meslek içi eğitimin gerekli olduğuna dikkati çekti.

Gelişmiş ülkelerde meslek ile ilgili eğitim alma oranının yüzde 60'a dayandığını vurgulayan Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ise bu oran yüzde 16 civarında. Biz insanları işe alıyoruz, kamuda da da özel sektörde de böyle. Kendilerini geliştirmeleri yönünde gerekli eğitim desteğini yeterince vermiyoruz. Rakamlar bize her şeyi söylüyor. Gelişen teknolojik düzende istihdam ettiğimiz insanların yeni beceriler elde etmesi için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yıl sonu bilançosu iyi görünsün diye insanları işten çıkarmak haksızlık. Onları kolay yoldan kapı önüne koymak ve onların yerine daha ucuz fiyatlı yeni mezunları almak doğru bir şey değil."

Türkiye'nin de dünya teknolojisini yakaladığını, dünyaya bu konuda ihracat yapan ülke haline geldiğini belirten Atay, "Türkiye'de yüzde 56'lık kesimin iş yapma şeklini değiştirecek, iş yerinde eğitimi güçlendireceğiz. Ofis olarak tüm bakanlıkların eğitim planlarını izliyoruz." diye konuştu.

Atay, özel sektörün de eğitim ve istihdam konusunda aynı hassasiyeti ve dikkati göstermesi gerektiğini söyledi.

Rektörlerin "Üniversite Sanayi İş Birliği" buluşması

İzmir Üniversiteleri Platformu Dönem Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da bilime ve insana yapılan yatırımın işin özünü oluşturduğunu ifade etti.

Hotar, İzmir'deki 9 üniversitenin oluşturduğu platformun 23 ve 24 Aralık tarihlerinde düzenlediği Teknoloji Günleri ile gençlerin önünde yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini aktardı.

"Üniversite Sanayi İş Birliği" başlıklı oturumda da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de konuşma yaptı.

Toplantı sonunda, "Dijital Vatandaşlık Karikatür ve Kısa Film" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA