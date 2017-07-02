Izmir Üniversite Öğrencisini Taciz Eden Suriyeli Darp Edildi

Izmir'in Bornova İlçesi'nde, üniversite öğrencisi Gamze A.?yı taciz ettiği öne sürülen Suriye vatandaşı mahalle sakinleri tarafından darp edildi. Emniyette ifadesi alınan zanlı serbest bırakıldı.



Bornova'nın Mevlana Mahallesi'nde bulunan TÜRGEV kız öğrenci yurdunun önünden geçen Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi Gamze A., iddiaya göre ismi açıklanmayan bir Suriye vatandaşının önce sözlü daha sonra da fiziki tacizine uğradı. Genç kızın çığlıkları üzerine kaçmaya başlayan şüpheli mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Mahalle sakinlerinin darp ettiği zanlıyı olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri gözaltına aldı. Yaşadığı olay yüzünden büyük şok yaşayan Gamze A., zanlının kendisini şort giydiği için taciz ettiğini öne sürerken, zanlının tacizin ardından 'Bir daha olmazö diye söylediğini belirtti. Polis tarafından gözaltına alınan Suriyeli zanlı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan mahalle sakinlerinin zanlıyı darp ettikleri anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.