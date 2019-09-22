İzmir üniversite atık suyu arıtıp yeniden kullanıyor

22.09.2019 10:26

Üniversite atık suyu arıtıp yeniden kullanıyor

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), okulda sürdürebilir su kaynağı sağlayıp su israfını önlemek adına atık sularını okul kampüsünde bulunan su arıtma merkezlerinde temizlenip tekrar kullanmaya başladı. Okulun yeşil alanlarının sulanmasında kullanılan arıtılmış su, şebeke suyu kullanımını azaltarak okulun su giderlerinden tasarruf sağlayacak.

İzmir'de geliştirdiği birçok bilimsel proje ile adından söz ettiren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), kampüste kullanılan sürdürülebilir su kaynağı sağlamak adına yeni bir projeye imza attı. Proje kapsamında, kampüs ve çevresindeki yerleşim yerlerinden gelen atık sular kampüsün içine kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Arıtma Merkezi'nde arıtıldıktan sonra, bir depoya pompalanıyor. Bu depoda toplanan temiz su ise, 35 bin dönümlük kampüs arazisi içindeki yeşil alanların sulanmasında kullanılıyor. Saatte 2 bin 253 metreküp suyun geri dönüştürülmesini sağlayan proje, İzmir'deki üniversitelere de sürdürülebilir enerji anlamında bir örnek teşkil ediyor. Kampüsün daha fazla yeşillenmesini sağlayacak proje, şebeke suyu kullanımından tasarruf edilmesi ile İYTE'nin yıllık 2 buçuk milyon TL'lik su giderinin de azalmasına yardımcı olacak.

SU FATURASINI YÜZDE 40 DÜŞÜRECEK

Yeraltı su kaynaklarının önemli bir kısmının tarımda ve sulamada kullanıldığından söz eden İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba, şunları söyledi Bir yerde yeşil alan istiyorsanız mutlaka ciddi anlamda su kaynağı sağlamanız gerekiyor. Bu bölgede tüm yöre halkı da yeraltı suyunu kullanıyor. Kampüsümüze su İçmeler bölgesinden sağlanıyor. Biz su kaynaklarının daha verimli kullanılması gerektiğini düşündük. Yeraltı sularında ciddi azalmalar var. İklim değişikliği nedeniyle de yakın gelecekte problemler oluşacağını düşünüyoruz. Bu problemlere önlem almak adına projemizi yürütüyoruz. Okulun bütçesinden yılda yaklaşık 2,5 milyon TL suya gidiyor. Bunu daha verimli hale getirmek amacıyla atık suların arıtılmasını ve daha sonra da kampüsü yeşillendirmek adına kullanılmasını planladık. Bu fiyatı yüzde 40 oranında düşürmeyi planlıyoruz. Su kaynaklarının sürdürebilir olması ve yeşil bir kampüs ana amacımız. Yeraltı su kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlayacağız. Kayıp kaçak oranlarında da yüzde 5'in altına düşmeyi planlıyoruz. İki haftadır aktif olarak sularımız devam ediyor.

Projenin 'Sıfır Atık' kapsamında yürütülen çalışmalardan biri olduğunu anlatan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Her türlü atığın geri kazandırılması ile ilgili çok önemli projeler yürüttük. Bu kapsamda da kampüs alanımızda oluşan atık suyun geri kazandırılması ve sonra da kampüs alanımız içerisinde kullanılmasını çok önemsedik. Arıtılan su ile yeşil ve mavinin buluştuğu güzel üniversite kampüsümüzün ağaçlarını ve çimenlik alanlarını suluyoruz. Biz bir yandan da yeşil kampüs unvanı almak isteyen bir üniversiteyiz. Bu proje bize üniversitemizin bütçesini yönetme anlamında da büyük bir katkı sunacak dedi.

Kaynak: DHA