İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), deprem ve sel gibi olası afetlere hazır olabilmek için eğitim ve tatbikatlar gerçekleştiriyor.

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), deprem ve sel gibi olası afetlere hazır olabilmek için eğitim ve tatbikatlar gerçekleştiriyor. Son yapılan eğitim tatbikatında, deprem sonrası yıkılan bina altında kalanlara müdahale edildi. İzmir UMKE sorumlusu, paramedik Tolga Ünsel (34), "Enkaz altında nasıl hareket edilmesi gerektiğini, biz bu çalışmalarla ilmek ilmek öğretiyoruz. İzmir depreminde neler yapmamız gerektiği konusunda çok büyük dersler çıkardık. Son tatbikatımızda da bunlara dikkat çektik" dedi.

Depremde önemli ve zor görevler üstlenen, bu görevleri başarıyla yerine getiren UMKE, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yaralılarla seslenerek ya da telefonla iletişim kurup, hayatta tutmaya çalışmaktan, göçük altında solunum tüpü takmaya, damar yolu açmaya hatta cerrahi işlem yapmaya kadar önemli müdahalelerde bulunabiliyor. En zor durumlarda başarıyla görev yapan personel için çeşitli aralıklarla eğitim ve tatbikat programı düzenleniyor. İzmir'de son olarak yapılan eğitim tatbikatı da gerçeğini aratmadı. Senaryoya göre, deprem sonrası yıkılan bina altında kalanlara müdahale edildi.

'GERÇEK OLAYLARA HAZIRLANIYORUZ'

İzmir UMKE sorumlusu, 2 çocuk babası, paramedik Tolga Ünsel, "2 başlıkta eğitimlerimiz var. Bunlar temel eğitimler, ev geliştirme eğitimleri. Eğitimlerde temel yaşam desteği, kişilere suni solunum sağlanması, stres altında çalışma, enkaz altından yaralının çıkarılması ve taşıma teknikleri gibi konuları çalıştık. 5 günlük ders ve 3 gün tatbikat olarak eğitimler yapıldı. UMKE personeli, eğitime katılanlar arasından seçiliyor. Enkaz altındaki yaralıya nasıl davranılır, nasıl çıkarılır, taşıma teknikleri, hava yolunun açılması, dolaşımın sağlanması gibi konuların üzerinde titizlikle durduk. Sizin de takdir ettiği üzerine UMKE ekipleri, olağan dışı olaylarda stres altında çalışıyor. Bu nedenle enkaz altında nasıl hareket edilmesi gerektiğini, biz bu çalışmalarla ilmek ilmek öğretiyoruz. İzmir depreminde neler yapmamız gerektiği konusunda çok büyük dersler çıkardık. Son tatbikatımızda da bunlara dikkat çektik" diye konuştu.

Paramedik, 2 çocuk annesi Ebru Aydın (38) ise "Tatbikatlarla gerçek olaylara hazırlanıyoruz. Özellikle depremde görev almamış arkadaşlar, tatbikatlarda bunları deneyimlemiş oluyor. Böylelikle hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz. Tecrübe kazandırıyor bize. Gerçek olayları canlandırmış oluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı