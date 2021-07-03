İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), deprem ve sel gibi olası afetlere hazır olabilmek için eğitim ve tatbikatlar gerçekleştiriyor.

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), deprem ve sel gibi olası afetlere hazır olabilmek için eğitim ve tatbikatlar gerçekleştiriyor. Son yapılan eğitim tatbikatında, deprem sonrası yıkılan bina altında kalanlara müdahale edildi. İzmir UMKE sorumlusu, paramedik Tolga Ünsel (34), "Enkaz altında nasıl hareket edilmesi gerektiğini, biz bu çalışmalarla ilmek ilmek öğretiyoruz. İzmir depreminde neler yapmamız gerektiği konusunda çok büyük dersler çıkardık. Son tatbikatımızda da bunlara dikkat çektik" dedi.

Depremde önemli ve zor görevler üstlenen, bu görevleri başarıyla yerine getiren UMKE, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yaralılarla seslenerek ya da telefonla iletişim kurup, hayatta tutmaya çalışmaktan, göçük altında solunum tüpü takmaya, damar yolu açmaya hatta cerrahi işlem yapmaya kadar önemli müdahalelerde bulunabiliyor. En zor durumlarda başarıyla görev yapan personel için çeşitli aralıklarla eğitim ve tatbikat programı düzenleniyor. İzmir'de son olarak yapılan eğitim tatbikatı da gerçeğini aratmadı. Senaryoya göre, deprem sonrası yıkılan bina altında kalanlara müdahale edildi.

'GERÇEK OLAYLARA HAZIRLANIYORUZ'

İzmir UMKE sorumlusu, 2 çocuk babası, paramedik Tolga Ünsel, "2 başlıkta eğitimlerimiz var. Bunlar temel eğitimler, ev geliştirme eğitimleri. Eğitimlerde temel yaşam desteği, kişilere suni solunum sağlanması, stres altında çalışma, enkaz altından yaralının çıkarılması ve taşıma teknikleri gibi konuları çalıştık. 5 günlük ders ve 3 gün tatbikat olarak eğitimler yapıldı. UMKE personeli, eğitime katılanlar arasından seçiliyor. Enkaz altındaki yaralıya nasıl davranılır, nasıl çıkarılır, taşıma teknikleri, hava yolunun açılması, dolaşımın sağlanması gibi konuların üzerinde titizlikle durduk. Sizin de takdir ettiği üzerine UMKE ekipleri, olağan dışı olaylarda stres altında çalışıyor. Bu nedenle enkaz altında nasıl hareket edilmesi gerektiğini, biz bu çalışmalarla ilmek ilmek öğretiyoruz. İzmir depreminde neler yapmamız gerektiği konusunda çok büyük dersler çıkardık. Son tatbikatımızda da bunlara dikkat çektik" diye konuştu.

Paramedik, 2 çocuk annesi Ebru Aydın (38) ise "Tatbikatlarla gerçek olaylara hazırlanıyoruz. Özellikle depremde görev almamış arkadaşlar, tatbikatlarda bunları deneyimlemiş oluyor. Böylelikle hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz. Tecrübe kazandırıyor bize. Gerçek olayları canlandırmış oluyoruz" dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI
İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI
İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI
İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI
İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI
İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI
İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI
İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI
İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI
İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI
İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Edirne'de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı
Edirne'de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı
FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şevval Şahin Kenan Doğulu Selin Şekerci
Spor Diego Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İZMİR UMKE'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM TATBİKATI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 11:55:06. #1.16#

title