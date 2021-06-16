İzmir Uluslararası Toplantıya Ev Sahipliği Yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda İzmir, BM 2021 Gıda Sistemleri Zirvesi öncesinde "Yoksullukla Mücadelede Doğayla Uyumlu Gıda Sistemleri" adlı diyalog toplantısına ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda İzmir, BM 2021 Gıda Sistemleri Zirvesi öncesinde "Yoksullukla Mücadelede Doğayla Uyumlu Gıda Sistemleri" adlı diyalog toplantısına ev sahipliği yapacak. 17 Haziran'daki çevrim içi toplantıya Japonya, İtalya, ABD ve Almanya'dan da katılım olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başkan Bir Tarım Mümkün" vizyonu ve "doğayla uyumlu kent" anlayışı doğrultusunda BM 2021 Gıda Sistemleri Zirvesi öncesinde İzmir'de "Yoksullukla Mücadelede Doğayla Uyumlu Gıda Sistemleri" adlı diyalog toplantısı düzenlenecek. 17 Haziran'da çevrim içi yapılacak toplantıya Türkiye'yle beraber Japonya, İtalya, ABD ve Almanya'dan konuşmacılar da katılacak. 11. 00'de başlayacak toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ICLEI (Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Soyer, Uluslararası CittaSlow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, Dünya Adil Ticaret Örgütü CEO'su Erinch Sahan, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Dünya Bankası Bölgesel Direktörü Steven Schonberger, Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler (ICLEI) Brüksel Ofisi Başkanı Peter Defranceschi, Stoyama İnsiyatifi Program Koordinatörü Makiko Yanagiya ve Uluslararası SlowFood Program Koordinatörü Michele Rumiz konuşacak. Ardından "Doğayla Uyumlu Adil Gıda Sistemleri" ve "Metropoller İçin Yenilikçi Gıda Sistemleri" adlı iki çalıştay yapılacak. 13. 30'daki değerlendirme bölümünün ardından toplantı sona erecek.

Bagladeş, Danimarka, Brezilya ve Kenya'da şehir buluşmaları

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve ICLEI (Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Birliği) Eylül 2021'deki Gıda Sistemleri Zirvesi öncesinde yerel paydaşların deneyimlerini aktarabilmeleri için küresel ölçekte diyalog toplantıları düzenliyor. "Çok Paydaşlı Gıda Diyalogları" adı verilen bu süreç sayesinde, tarımın ve gıda sistemlerinin küresel ölçekte kapsamlı bir araştırmasının yapılması, fırsatlar ve zorlukların belirlenebilmesi ve gıda sistemlerinin farklı unsurları arasındaki ilişkilerin incelenebilmesi hedefleniyor. Eylül 2021'deki BM Gıda Sistemleri Zirvesi öncesinde Bangladeş Dakka, Danimarka Kopenhag, Brezilya Rio de Janerio ve Kenya Nairobi'de de şehir buluşmaları yapılıyor.

Toplantı İzmirTube'den canlı yayınlanacak. Toplantıya katılmak isteyenler için kayıt adresi: https://zoom. us/webinar/register/WN_-0dcaSA7SxqeqeKX9gG0RA

Kaynak: Habermetre