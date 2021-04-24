İzmir uluslararası Kültür2030'a imza attı
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İzmir uluslararası Kültür2030'a imza attı

İzmir uluslararası Kültür2030'a imza attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kültür kurumlarının öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler'in (BM) onayıyla düzenlenen Kültür2030 kampanyasını imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kültür kurumlarının öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler'in (BM) onayıyla düzenlenen Kültür2030 kampanyasını imzaladı. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'den kampanyaya imza atan ilk ve tek büyükşehir belediyesi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemide güçlü kültür politikaları üretmek, hem kültür-sanat aktörlerini desteklemek hem de toplumun tüm kesimlerinin kültürel faaliyetlerin iyileştirici yönünden yararlanabilmesini sağlamak için başlatılan Kültür 2030'u (Culture2030) imzaladı.

Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi, kampanyaya Türkiye'den imza atarak kültür sanata destek beyanında bulunan ilk ve tek büyükşehir belediyesi oldu.

Kültür2030 kampanyası Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council on Monuments and Sites - ICOMOS), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (United Cities and Local Governments - UCLG) Kültür Komitesi ve Avrupa Kültür Eylemi (Culture Action Europe - CAE) gibi uluslararası kültür kurumlarının öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler'in (BM) onayıyla düzenlendi.

Kampanyada Arjantin'den, İsviçre'ye, Peru'dan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ne kadar çok sayıda ülkeden kültür üreticisi 140 kuruluş ve 140 kişinin imzası bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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