İzmir ulaşımına yeni dokunuşlar geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir'de ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi için yapılacak çalışmaları Radyo Trafik İzmir'de anlattı.

Gökçe, öncelikli hedeflerinin toplu ulaşımın konfor düzeyinin arttırılması olduğunu söyledi.

Her büyük kentte olduğu gibi İzmir'de de trafik yoğunluğu büyük sorunların başında geliyor. Pandemi süreciyle birlikte özel araç kullanımının artmasıyla İzmir trafiği daha da yoğunlaştı. Radyo Trafik İzmir, ulaşıma ilişkin tüm sorunları masaya yatırmaya devam ediyor. Esra Balkanlı'nın sunduğu ve İzmir ulaşımını yöneten isimleri ağırlayan "İZUM İle İzmir'de Ulaşım" programına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu.

"HERKES ARABA KULLANIRSA TRAFİK AKMAZ"

Öncelikle konoravirüs salgınıyla birlikte artan araç yoğunluğunu değerlendiren Buğra Gökçe, "Pandemi öncesi toplu taşıma araçlarına günde 1 milyon 900 bin biniş gerçekleşiyordu. İzmir'de ulaşımın yüzde 58'si toplu taşıma araçlarıyla yapılıyordu. Pandemi ile birlikte yüzde 60.64 biniş kaybı yaşadık. 459 milyon lira hasılat kaybımız var. Tabiki önemli olan vatandaşlarımızın sağlığıdır. Salgınla birlikte haklı olarak toplu taşıma araçlarının kullanılmak istenmemesi nedeniyle trafiğe 125 bin yeni araç girdi. Toplu ulaşım kaybıyla birlikte İzmir'de yaz dönemini trafik anlamında yoğun geçirdik. İstanbul ve Ankara'ya nazaran toplu ulaşımın daha fazla kullanıldığı bir kentiz. Bu yüzden trafiğimiz daha fazla etkilendi. Herkes araba kullanırsa trafik eskisi gibi akmaz." şeklinde konuştu.

"ULAŞIM SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAN YÖNETİLEMEZ"

Toplu ulaşımın konfor düzeyi arttıkça trafikten o kadar araç çekileceğine vurgu yapan Genel Sekreter Buğra Gökçe, "Ulaşım ve toplu ulaşım sürücü koltuğundan yönetilecek bir şey değil. Çalışmalarımızı bilimsel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Önemli projelerimiz var ancak, büyük yatırımlar bugünden yarına yapılamaz." dedi.

İLAVE ŞERİT UYGULAMASI İŞE YARADI MI?

Altınyol sahil hattı ile Anadolu Caddesi Soğukkuyu arasında dün akşam başlayan ilave şerit uygulaması da Gökçe'nin gündemindeydi. Karşıyaka istikametinde dün saat 17.50 itibarıyla başlayan uygulamayla alakalı rakamları Radyo Trafik İzmir dinleyicileriyle paylaşan Buğra Gökçe, "Altınyol'dan dün akşam aynı süre içinde 1382 daha fazla araç geçmiş. Trafik yoğunluğu haftanın ilk 2 gününe daha erken sona erdi. Bu sabah da Konak yönüne doğru uygulanan ilave şerit uygulaması önemli bir katkı sağladı. Meles'de ilave şerit eklenmişti. Soğukkuyu'da bir düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

SAĞ ŞERİT TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA AYRILACAK

Genel Sekreter Gökçe, Altınyol için düşündükleri önemli bir planlarını da anlattı: "Altınyol'da sabah-akşam trafiğinde ilave şerit uygulaması oturduğu anda en sağ şeridi toplu taşıma araçlarına ayıracağız. Bunun için özel bir boya ve uyarıcılar kullanacağız. Ayrıca bir bariyer koymayacağız. Sağ şeridi sadece toplu taşıma araçlarına ayırdığımızda, otobüs ve minibüs kullanan yolcular için daha hızlı bir ulaşım sağlayacağız."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir'de ulaşımın rahatlaması, oluşan yoğunlukların önüne geçmek için yapılacak çalışmaları Radyo Trafik İzmir canlı yayınında açıkladı.

MUSTAFA KEMAL SAHİL BULVARI

Buğra Gökçe öncelikle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yoğunluğun önlenmesi için, bu hatta alternatif olarak kullanılabilecek İnönü Caddesi'nde 2 ve 3. sıra parkların önlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sahil hattında sabah oluşan yoğunluğa çare olarak düşünülen Cumhuriyet Bulvarı'nda Fevzipaşa Bulvarı ile Borsa Kavşağı arasını iki yönlü trafik akışının önümüzdeki günlerde sağlanmaya başlayacağını bildiren Gökçe, "Mithatpaşa Caddesi'ne dönüşler akşam saatlerinde yoğunluk oluşturuyor. Başkanımız Tunç Soyer bölgeyi yerinde gözlemleyip ceplerin genişletilmesi talimatını verdi. Bu talimat doğrultusunda Karataş ve Göztepe gibi kavşaklarda depolama olarak kullanılan cepleri genişleteceğiz. Yakın bir zamanda bu çalışmalara başlıyoruz." sözlerini sarf etti.

HAVALİMANI-HALKAPINAR HATTI

Yeşildere ve Mürselpaşa Bulvarı'nda Tepecik, Hilal ve DGM Köprülerinin 2 şerit olmasından kaynaklı sıkıntılar yaşandığının altını çizen Genel Sekreter Gökçe, "İlave köprüler yapmak planlarımız arasında. Akçay Caddesi'nin alternatifi hazır, proje sonlandırıldı. Caddeye paralel bir arter yapacağız. Sarnıç Köprüsü de genişletilecek. Sarnıç yolunda geliş ve gidişi ayırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl yapımına yönelik adım atacağız. Yaşayanlar Kavşağı da 2021 yılında düzenleyeceğimiz bir yer. Bir üst geçitle burada oluşan yoğunluğun önüne geçeceğiz." açıklamasını yaptı.

YENİ UÇANYOL

Buğra Gökçe, yaşanılan sıkıntı nedeniyle inşaatı durdurulan Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak yeni uçanyola yönelik ise "Çalışmalarımız tamamlandı. İtiraz süreçleri bekleniyor. Önümüzdeki ay çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Bu hatta açılacak tünelde de yıl sonunda çalışmalar başlayacak. Yeni uçanyolu 2024 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Konak Tüneli'nden Otogar'a kesintisiz ulaşım sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

MARİNA KAVŞAĞI

Ulaşım ve yoğunluk anlamında sorun yaşanılan bir başka bölge olan Marina Kavşağı'nda da iyileştirilmeye gidilecek. Gökçe burada Ege Üniversitesi Hastanesi önünde olduğu gibi yönleri birbirinden ayırmak suretiyle Marina Kavşağı'na da bir dokunuş yapılacağını söyledi.

"KORDON TAMAMEN ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILMAYACAK"

Buğra Gökçe, bulunduğu konumdaki işletmeler ve kötü amaçlı kullanım nedeniyle Kordon'un prestij kaybına uğradığını kaydetti. "Kordon İzmir'in gözbebeği" diyen Gökçe, "Araç giriş-çıkışı için ayrı bir çalışma yürütülüyor. Yaya öncelikli bir Kordon için planlamalar yapılıyor. Bu; Kordon'un tamamen araç trafiğine kapatılması anlamına gelmiyor. Halkımıza sormadan burada bir çalışma yapmayız." şeklinde konuştu.

"TRAFİKTE YAYALAR DA VAR"

Radyo Trafik İzmir dinleyicilerinden bazı bölgelerde çok fazla trafik ışığı olduğuna yönelik şikayetler üzerine ise Gökçe, "Trafikte sadece araçlar yoktur, trafikte yayalar da vardır. Her ışık araç geçişini sağlamak için konmuyor. Yayaları da düşünmek zorundayız. Yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak amacıyla bazı bölgelerde trafik ışığı olması gerekiyor." yanıtı verdi.

"CEZA KESME YETKİMİZ OLSA…"

Son olarak herkesi trafik kurallarına uymaya davet eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Biz İZUM kameraları ile tüm ihlalleri görüyoruz. Trafik Güvenlik Sistemine dahil olmadığımız için ceza kesme yetkimiz yok. Raporlamaya kalkarsak uygulanan cezalar astronomik düzeyde olur. Bizim derdimiz ceza kesmek değil. Trafiği yönetmek, yoğunluğu azaltmak, seyahat süresini en alt düzeye indirmek en önemli hedefimizdir." dedi.

Kaynak: Bültenler