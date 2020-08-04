İZMİR UKRAYNALI MODELİ DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ÇALIŞAN KONUŞTU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR UKRAYNALI MODELİ DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ÇALIŞAN KONUŞTU

UKRAYNALI top model Daria Kyryliuk'u, eğlenmeye gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde gittiği ünlü bir beach clupta darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen işletmede vale olarak çalışan Mircan Kızılay, hakkındaki iddialara cevap vererek, "Elimizi kaldırıp dokunmadık bile. Mağdurum" dedi.

04.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:43

UKRAYNALI top model Daria Kyryliuk'u, eğlenmeye gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde gittiği ünlü bir beach clupta darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen işletmede vale olarak çalışan Mircan Kızılay, hakkındaki iddialara cevap vererek, "Elimizi kaldırıp dokunmadık bile. Mağdurum" dedi.

Ünlü manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de geçen 31 Temmuz'da gittiği bir beach cluptan çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini Instagram hesabından paylaştı. Kyryliuk, darp edilmiş, yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı üç dildeki paylaşımda, "Sessiz kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Plajın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.

Kyryluuk ve darp edilen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

Darp edilen Kyryliuk ve arkadaşı Alsuwaıdı'nın ifadeleri alındı. Polis, ayrıca Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ile Jake Peter Wıllıs Flemıng'ın olayla ilgili bilgisine başvurdu.

Soruşturma sürerken ünlü manken ve arkadaşının darp edilmesi olayına adı karışan beach clubta vale olarak görev yapan Mircan Kızılay, hakkındaki iddiaları reddetti. Kızılay, "Biz olay gecesi vale alanında duruyorduk. Çok yoğun ve kalabalıktı. Onlar da çok kalabalıktı. Mekandan çıkarken sarhoşlardı. Başka gruplarla kavga ediyorlardı. Biz ayırıp, arabalarına bindirmeye çalıştık. Sonra gönderdik. Olayda, vurma kırma gibi hiçbir şey yok. Bu atılan bir iftira, böyle bir şey yapmadık. Biz mağduruz. Şikayetçi olduk. Bizim konuyla alakamız yok, elimizi kaldırıp dokunmadık bile. Biz neden kadına vuralım? Tamamen yardımcı olmaya çalıştık. Evine gönderdiğimiz zaman yüzünde hiçbir şey yoktu. Daha sonra ne olmuşsa olmuş. Olay bize kaldı" dedi.

Kızılay'ın avukatlarından Tolga Turgut ise, "Müşteki miyiz, şüpheli miyiz şu süreçte belli değil. Savcı beye ifade için geldiğimizi beyan ettik. Soruşturma devam ediyor. Birkaç gün içerisinde ifadelerimiz netleşecek. İddia edilen bir takım görüntüler var. Söz konusu iddia edilen darp eyleminin müştekisi olan

hanımefendinin, arkadaşı tarafından darp edildi iddiası var. Önümüzdeki günlerde süreç kesinleşecek. Zorla getirme yok. Sadece polis memuru arkadaşlarımız müvekkilimizi arayıp olayda isminin geçtiğini söylemesi üzerine bizzat kendimiz, ifade için getirdik. Olayın mağdurunun gerek işletme gerekse işletme çalışanı Mircan Kızılay olduğu önümüzdeki günlerde belli olacak" ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın bir diğer avukatı Ercan Dönmez ise, şöyle konuştu: "Müvekkilim ve çalışma arkadaşları sosyal medya üzerinde atılan bir yalan neticesinde hem mağdur hem de şüpheli durumda. Ne yazık ki ileride tüm hususlar açığa çıkacak."

İZMİR UKRAYNALI MODELİ DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ÇALIŞAN KONUŞTU

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi Güncel
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu Dünya
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi 3. Sayfa
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Spor
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Kız arkadaşını döverek öldüren cani, aynı gece ablasını da darp ettiği ortaya çıktı
Kız arkadaşını döverek öldüren cani, aynı gece ablasını da darp ettiği ortaya çıktı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
IFAB, kasıtlı öksüren futbolculara kırmızı kart verilebileceğine karar verdi
IFAB, kasıtlı öksüren futbolculara kırmızı kart verilebileceğine karar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beyonce Cate Blanchett İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kaza İzmir Karar Deprem
Şu an buradasınız: İZMİR UKRAYNALI MODELİ DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ÇALIŞAN KONUŞTU - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 18:43:58. #1.14#
title