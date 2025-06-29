İzmir uçuşlar iptal mi, uçuşlar ne zaman başlayacak?

İzmir uçuşlar iptal mi, uçuşlar ne zaman başlayacak?
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Seferihisar ve Gaziemir ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürülmeye çalışılıyor. Bu yangınların İzmir'deki hava trafiğine etkisi merak konusu oldu. Yangınlar nedeniyle uçuşların iptal olup olmadığı merak edildi. Peki, İzmir uçuşlar iptal mi, uçuşlar ne zaman başlayacak?

Seferihisar ve Gaziemir ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için ekipler seferber oldu. Peki, yangınlar İzmir'deki hava trafiğini nasıl etkiledi? Uçuşlar iptal edildi mi?

ADNAN MENDERES HAVALİMANI'NDA UÇUŞLARA RÖTAR

Gaziemir ve Seferihisar'da devam eden orman yangınları nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yangının yoğun dumanı hava trafiğini olumsuz etkilediği için tüm uçuşlara süresiz rötar uygulandı.

YOLCULAR NE YAPMALI?

Uçuşları etkilenen yolcuların havayolu firmalarıyla iletişime geçerek güncel bilgi almaları öneriliyor. Havalimanı yetkilileri, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte uçuşların kademeli olarak normale döneceğini belirtiyor.

Yangınla mücadele çalışmaları sürerken, vatandaşların ve yolcuların resmi açıklamaları takip etmesi büyük önem taşıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İzmir'de uçuşlar ile ilgili yaşanan rötarlar sosyal medyada da gündem oldu. İşte, bazı yorum ve paylaşımlar:

İzmir uçuşlar iptal mi, uçuşlar ne zaman başlayacak?

@HavaSosyalMedya

  • "İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndayım. Ankara'ya gidecektik. Uçuşların bir kısmı tamamen iptal edilirken, bir kısmında ise rötar yazıyor ama kaç saat rötar olacağı belirtilmiyor."
  • "İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında yeni bir yangın meydana geldi. Uçuşlarda ciddi aksamalar yaşanıyor. Lütfen uçuşunuzu önceden kontrol ediniz. İptaller ve gecikmeler çok fazla."
  • "İzmir Adnan Menderes Havalimanı çevresinde yangına yönelik müdahale çalışmaları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın İstanbul-İzmir seferleri olan #TK2332 ve #TK2334 iptal edildi."
  • "İzmir'deki yangın nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı"
  • "Yangın İzmir'de havaalanını kapattı: Adnan Menderes'te uçuşlar durdu!"
  • "İzmir Gaziemir'deki yangın nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durdu"
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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