İzmir uçuşlar iptal mi, uçuşlar ne zaman başlayacak?

Seferihisar ve Gaziemir ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için ekipler seferber oldu. Peki, yangınlar İzmir'deki hava trafiğini nasıl etkiledi? Uçuşlar iptal edildi mi?

ADNAN MENDERES HAVALİMANI'NDA UÇUŞLARA RÖTAR

Gaziemir ve Seferihisar'da devam eden orman yangınları nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yangının yoğun dumanı hava trafiğini olumsuz etkilediği için tüm uçuşlara süresiz rötar uygulandı.

YOLCULAR NE YAPMALI?

Uçuşları etkilenen yolcuların havayolu firmalarıyla iletişime geçerek güncel bilgi almaları öneriliyor. Havalimanı yetkilileri, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte uçuşların kademeli olarak normale döneceğini belirtiyor.

Yangınla mücadele çalışmaları sürerken, vatandaşların ve yolcuların resmi açıklamaları takip etmesi büyük önem taşıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İzmir'de uçuşlar ile ilgili yaşanan rötarlar sosyal medyada da gündem oldu. İşte, bazı yorum ve paylaşımlar:

@HavaSosyalMedya