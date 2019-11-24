İzmir üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı
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İzmir üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı

Üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldıİzmir'in Konak ilçesindeki bir sokakta, su tesisatından kaynaklanan çöküntü yaşandı.

24.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:24
İzmir üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı

Üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı

'in ilçesindeki bir sokakta, su tesisatından kaynaklanan çöküntü yaşandı. Olay sırasında kafede oturan ve çukura düşen 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, çukur saatlerinde ekipler tarafından kapatıldı.

Alsancak Mahallesi'nde bulunan 1445'inci sokak içerisinde dün akşam saatlerinde su tesisatından kaynaklı çökme yaşandı. Sokaktaki kafede oturan 3 kişi, oturdukları sandalyeyle birlikte çukura düştü. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştükleri yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Su tesisatından kaynaklandığı açıklanan çukur sabah saatlerinde çakıl taşları ile kapatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İzmir üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı
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