İzmir, U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde Türk takımları 7 maça çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde Türk takımları 7 maça çıktı. Günün tek galibiyetini Batuhan Kuru - Necmi Ayberk Güllük aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, İnciraltı'ndaki Plaj Voleybolu Merkezi'nde düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı. Avrupa'nın 20 yaş altındaki en iyi sporcularının mücadele ettiği, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, SWS Sports ve Beach-It iş birliği ile Axa Sigorta sponsorluğunda düzenlediği dev şampiyonanın ilk gününde Türk takımları 7 maç yaparken, tek galibiyeti erkeklerde Batuhan Kuru - Necmi Ayberk Güllük ikilisi elde etti.

11 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonanın ilk gününde sabah seansında Naz Akyüz - Sanem Baş ikilisi, Yunanistan'dan Ionna Perdikaki - Marira Antonakaki'ye 2-1, Irmak Gökçen - Ece Özdemir ikilisi Ukrayna'dan Anhelina Khmil - Tetiana Lazarenko'ya 2-0'lık skorlarla mağlup oldu. Erkeklerde Batuhan Kuru - Necmi Ayberk Güllük ikilisi Yunanistan'dan Aristeidis Chandrinos - Triantafyllos Restemis'i 2-0 yenerken, Furkan Ramazan Kaplan - Bahadır Utku Kesgin ikilisi Alman Lui Wüst - Thomas Just'a, Sacit Kurt - Ahmet Can Tür ikilisi de Hollandalı Kyran Versteegen - Siem Ooijman'a aynı skorlarla 2-0 mağlup oldu. Şampiyonanın öğleden sonraki etabında Naz Akyüz - Sanem Baş, Andorralı Patricia Mas - Andrea Encinas'a, Irmak Gökçen - Ece Özdemir de İsveçli Malin Andersson - Cecilia Malm'a aynı skorlarla 2-0 mağlup oldu.

U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Finlandiya, Belçika, Bulgaristan, Norveç, Yunanistan, Slovakya, Hırvatistan, Andorra, Rusya, Fransa, Sırbistan, Romanya, İsrail, Litvanya, Estonya, Slovenya, Danimarka, Avusturya, Polonya, Almanya, İsveç, Çekya, Macaristan, İtalya, Ukrayna, İspanya, İsviçre ve Letonya şampiyonluk kupası için plajdaki yerlerini alıyor. Erkeklerde Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Almanya, İtalya, Hollanda, Letonya, Polonya, İsviçre, İsveç. İsrail, Avusturya, Ukrayna, Çekya, Macaristan, Fransa, Portekiz, İspanya, Slovenya, Belçika, Sırbistan, Litvanya, Slovakya, Romanya, Rusya, Bulgaristan, Danimarka, Hırvatistan, Estonya ve Lihtenştayn mücadele ediyor.

Kaynak: Habermetre