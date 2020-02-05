İzmir Türkiye'nin arıtma lideri oldu

05.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:59

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), belediyelerin atık su arıtma verilerini açıkladı. İzmir, ileri biyolojik arıtma tesisi sayısı, arıtılan suyun toplam atık suya oranı ve kişi başına arıtılan atık su miktarında birinci oldu.



TÜİK, 'Belediye Atıksu İstatistikleri'ni yayımladı. Çevre İstatistikleri kapsamında iki yılda bir güncellenen 'Belediye Atıksu İstatistikleri'ne göre İzmir, 2018'de Avrupa Birliği (AB) standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesisi sayısı, arıtılan suyun toplam atık suya oranı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarında Türkiye'nin önde gelen ili oldu. Çalışma Türkiye'deki bin 399 belediyenin atık su arıtma verilerini barındırıyor.



Kişi başına düşen arıtma miktarında birinci



İzmir AB standartlarında kişi başına düşen atık su arıtma miktarıyla ilk beş büyükşehir belediyesi arasında ilk sırada yer aldı. İzmir'de ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılan kişi başına atık su miktarında yılda 61,4 metreküpe ulaşırken, bu rakam Bursa'da 47,5, Antalya'da 35,6, İstanbul'da 35,1, Ankara'da ise 6,47 metreküp olarak kayıtlara geçti. İzmir, AB standartlarında atık su arıtma oranında da beş büyükşehir belediyesi arasında birinci oldu. İzmir'de arıtılan atık suyun yüzde 97,1'i ileri biyolojik arıtma yapan tesislerde arıtılırken, bu oran Bursa'da yüzde 83,7, Antalya'da yüzde 40,5, İstanbul'da yüzde 36,9 Ankara'da ise yüzde 14,4 olarak belirlendi.



22 biyolojik arıtma tesisi



İstatistiklere göre İzmir, AB standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesisi sayısında da lider konumda. İzmir'de İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı 22 biyolojik arıtma tesisi bulunuyor. İzmir'i 18 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile Muğla, 13 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile Ankara, Bursa ve Kocaeli, 12 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile Manisa ve 10 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile İstanbul izliyor.



2019'da çıta daha da yükseldi



2019 yılı itibarıyla İzmir'de, atık suyun yüzde 97,3'ü Avrupa Birliği standartlarında arıtım yapan tesislerde arıtıldı. İzmir'de atık su arıtım hizmetlerinden yararlanan nüfusun kent nüfusuna oranı ise yüzde 98,6'ya ulaştı. - İZMİR

Kaynak: İHA