İZMİR TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARDA İLK İZSİZ TİROİD AMELİYATI
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İZMİR TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARDA İLK İZSİZ TİROİD AMELİYATI

İZMİR'deki Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda kapalı yöntemle izsiz tiroid ameliyatı uygulanmaya başlandı.

27.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:39

İZMİR'deki Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda kapalı yöntemle izsiz tiroid ameliyatı uygulanmaya başlandı. Bu ameliyat sayesinde çocukların boynunda herhangi bir iz olmadan yaşamlarını sürdürebileceğini ifade eden Doç. Dr. Emre Divarcı, alt dudağın iç kısmından küçük kesiler yapılarak gerçekleştirilen ameliyatın Türkiye'de çocuklarda ilk defa uygulandığını söyledi.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Divarcı, boyunda herhangi bir kesi veya iz olmadan, alt dudağın iç kısmından küçük kesiler yaparak tiroid ameliyatı uyguladıklarını belirterek 'İzsiz Tiroidektomi' ameliyatını Türkiye'de çocuklarda ilk defa uyguladıklarını söyledi. Normalde çocuğun boynunda bir kesi yaparak tiroid bölgesine ulaştıklarını anlatan Dr. Divarcı, yeni yöntem sayesinde boyunda herhangi bir kesi yapmadan ve iz kalmadan alt dudağın iç kısmından girerek operasyonu tamamladıklarını kaydetti. Ailelerin çocuğunun boynunda iz bırakılması konusunda hassas olduğunu dile getiren Doç. Dr. Emre Divarcı, "Kimse çocuğunun boynunda bir izle dolaşmasını istemez. Bizim kullandığımız yöntemde çocuklarda herhangi bir iz bırakılmamış oluyor. Her tiroid hastası bu ameliyata uygun olmayabilir. Kriterlere uygun hastalarda kozmetik olarak çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Alt dudağın altında bir yol hazırlayarak yapıyoruz. Ağız bölgesi bizim doğal açıklığımız. Burada yapılan işlemler sonrasında herhangi bir iz kalmıyor. Laparoskopik işlemlerin yapıldığı yerlerde dahi küçük kesiler kalır ve görünür. Ama burada dışarıdan görünecek bir iz kalmıyor" dedi.

AMELİYAT SONRASI ŞİKAYETLERDE AZALMA

İzsiz tiroid ameliyatının tarihçesinin aslında 20 yıl öncesine dayandığını ifade eden Doç. Dr. Emre Divarcı, yaklaşık 30 farklı teknik üzerinde çalışıldığını söyleyerek "Dünyada bu ameliyat meme uçları, koltuk altı, kulak arkasından girmeye çalışarak yapılmış. Ancak her yöntemin avantajları ve dezavantajları var. Dudak içinden yapılan tiroid ameliyatlarında mesafe çok kısa olduğu için ağrısı daha az oluyor. Komplikasyon ihtimali çok düşük. O yüzden bu teknik öncelikle tercih ediliyor. Yaklaşık olarak 4- 5 yıldır dünyada yapılıyor. Giderek yaygınlaşıyor" dedi. Çocuklarda da bu ameliyata uygun bir hasta grubunun bulunduğunu hatırlatan Divarcı, her tiroid hastası için uygun olmasa da fayda görebilecek hastaların bulunduğunu açıkladı. Dünyada erişkinlerde uygulanan yöntemin Türkiye'de ilk defa EÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi tarafından yetişkinlerde uygulandığını kaydeden Divarcı, şöyle konuştu:

"Bizim ameliyatımızda da verdikleri destekten dolayı Prof. Dr. Özer Makay ve ekibine özellikle teşekkür ederiz. Biz de çocuklarda ülkemizde ilk defa EÜ Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı olarak uygulamış olduk. Hastamız 17 yaşındaydı. Boynunda nodül gelişmesi ile bize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde şüpheli bir nodül olduğunu tespit ettik. Bunun çıkartılması gerekiyordu. Ameliyat ile o bölgeyi tamamen çıkardık. Birinci günde hemen beslenmeye başladı. İkinci gün taburcu ettik. Hastalarımız yaklaşık 1 haftadan sonra normal hayatlarına dönebiliyorlar."

İZMİR TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARDA İLK İZSİZ TİROİD AMELİYATI

Kaynak: DHA

Manşet

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