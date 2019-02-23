AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, hayata geçirecekleri projeyle 20 bin kadına istihdam sağlayacaklarını, İzmir'i Türk halıcılığının merkezi haline getireceklerini söyledi.

Nihat Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Zeybekci, Bergama ve Kınık Belediyesini, İŞKUR ve Kınık Halk Eğitim Merkezi'nce hayata geçirilen halı atölyesini ziyaret etti. El dokuma halıları inceleyen ve çalışan kadınlardan bilgi alan Zeybekci, 1 Nisan'dan sonra İzmir'de halı dokuma atölyelerini hızlı şekilde faaliyete geçireceklerini dile getirdi.

Zeybekci, Türk halılarının dünyada rağbet gördüğünü ama halıların daha ucuz maliyet gözetilerek Afganistan, Pakistan, Çin gibi ülkelerde üretilmeye başladığını vurguladı. Bu değeri Türkiye'ye getirmek ve kadınlara istihdam alanı açmak için proje hazırladıklarını ifade eden Zeybekci, şunları kaydetti:

"Türk halılarının hayat bulduğu yer İzmir olacak. Halı atölyelerimizi kuracağız. Elektrik, doğalgaz gibi masrafları ile sigorta, stopaj gibi giderleri ilgili bakanlıklarla iş birliği yaparak karşılayacağız. Halı dokutanlar, üretim ipini, modelini atölyelerimizdeki kadınlarımıza teslim edecek. İlmek başına ücretini ödeyip dokutacak. 3-5 yıl içerisinde İzmir, Türk halıcılığının merkezi haline gelecek. Bu projemizle 20 bin kadınımıza istihdam oluşturacağız, aile bütçelerine katkı sağlatacağız."

Yeni serbest bölge alanı

İzmir'deki 4 gençten birinin işsiz olduğuna dikkati çeken Zeybekci, bunu da kent enstitülerinde iş garantili eğitimler verip, gençleri sektörlerin istediği nitelikteki hale getirerek çözeceklerini belirtti.

Bergama'nın da en büyük sorununun işsizlik olduğunu ifade eden Zeybekci, 20 bin çalışanla 4,5 milyar dolar ciro, 2,2 milyar dolar ihracat yapan Ege Serbest Bölgesi'ni örnek göstererek Bergama yakınlarında da yeni bir serbest bölge alanı oluşturacaklarını dile getirdi.

Bergama'da bir zamanlar dünyanın en güzel pamuğunun yetiştirildiğini hatırlatan Zeybekci, hayvancılık ve süt ürünlerinin de bölgenin önemli gelir kaynağı olduğunu ifade etti.

Zeybekci, "Belediye bünyesinde kuracağımız şirketle üreticimize önemli destekler sağlayacağız. Ürünlerinin pazarlanmasını, marka halini almasını sağlayacağız. Et, süt, hayvancılık ürünleri, yoğurdumuz, peynirimiz, sütümüz dünyanın bildiği markalar olacak. Ürünlerin zebil olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir iki kooperatifle değil İzmir'in tamamındaki üreticiyi kapsayacak çalışmalar yapacağız" dedi.

Kaynak: AA