İzmir Türk Dünyası'ndan Büyükşehir'e Ziyaret

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu yöneticilerini makamında ağırladı. Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisalı sanatseverlerle buluşması planlanan topluluğun çalışmalarını dinlerken, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Müdürü Gökhan Sağlam da, topluluğun Türk dünyası coğrafyasının müziklerinin ve danslarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını amaçladığını belirtti.

Yurt içi ve yurt dışında düzenledikleri başarılı müzik ve dans gösterileriyle adlarından sıkça söz ettiren İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Müdürü Gökhan Sağlam, Sanat Yönetmeni Şavk Eryürek, Sanat Yönetmen Yardımcısı Orkun Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'yü makamında ziyaret etti. Anadolu'dan Rumeli'ye, Azerbaycan'dan Doğu Türkistan'a kadar Türk Dünyası coğrafyasının müziklerini ve danslarını sergileyen topluluğun çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Müdürü Gökhan Sağlam, "Topluluğumuz, Kültür Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 2008 yılında çalışmalarına başladı. Türk dünyası coğrafyasının müziklerini ve danslarını yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını ve geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlamaktayız. Türk dünyası müziklerinin yanı sıra Yeşilçam Şarkıları Konseri, 90'lar Şarkıları gibi konserlerimizle de müzikseverlerin beğenisini topladık" dedi.

Topluluğun önemine değindi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, "Kültür mirasımızın en önemli unsurlarından olan Türk müziğimizi ve danslarımızı böyle bir toplulukta buluşması çok önemli. Bu anlamda müziğimizi ve danslarımızı öz değerlerinden yararlanarak, çağdaş sanat anlayışına dayanan bir yorum uygulayan topluluğu Manisalı sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyarız" ifadelerinde bulundu.

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