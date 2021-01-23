İzmir turizmi için Alman acentelerle çevrim içi toplantı düzenlendi
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İzmir turizmi için Alman acentelerle çevrim içi toplantı düzenlendi

23.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:30
İzmir turizmi için Alman acentelerle çevrim içi toplantı düzenlendi

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ile birlikte Ege Bölgesi'nin turistik potansiyelinin Almanya'da tanıtılması amacıyla çevrim içi toplantı düzenledi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ile birlikte Ege Bölgesi'nin turistik potansiyelinin Almanya'da tanıtılması amacıyla çevrim içi toplantı düzenledi.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, yaptığı açıklamada uzun zamandır devam eden yakın temasların ardından bölgenin turizm potansiyeli açısından önemi bulunan ülkelerle toplantı serileri organize ettiklerini bildirdi.

Bu toplantıların ilkini Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) yetkilileriyle yaptıklarını belirten Özkardeş, "Batı Anadolu'nun ve kentimizde düzenlenen fuar ve etkinliklerin tanıtılmasında DRV ile birlikte çalışacağız. Kent turizmimizin gelişmesine büyük değer katacağına inandığımız bu etkinliklerdeki destekleri için Başkan Norbert Fiebig nezdinde tüm DRV temsilcilerine ve firma yetkililerine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DRV Başkanı Norbert Fiebig de İzmir ve ilçelerinin, Alman pazarında etkin bir şekilde tanıtılması için fikir alışverişi yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çoğu Alman tatilci için Türkiye'nin Ege kıyıları hala gizli bir mücevher. Tarihi yerler, harika kültür, güzel köyler ve kasabalar, ünlü Türk misafirperverliği ve daha ilerici bir turizm biçiminin tadına hitap eden altyapı. Çok fazla potansiyel var ve ben DRV'nin bu bölgeyi tanıtmada Türk dostlarımıza ve ortaklarımıza yardımcı olabileceğine ve yardımcı olması gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Dursun

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