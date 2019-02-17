İzmir Turizmde Geriledi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) ocak ayı yönetim raporuna göre, ziyaretçi sayısını 2018 yılında yüzde 18 artıran İzmir turizmi ocak ayını geçen yılın ilk ayına göre yüzde 15 gerilemeyle kapattı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "İzmir'in karnesi ortada. İzmir'in turizmde hak ettiği yerde değil. Bunun için yenilenen yerel yönetimlerin turizme odaklanması, dikkat ve özen göstermesi gerekiyor" dedi.

ETİK'in özel yönetim raporlarının 57. sayısında İzmir turizminin 2019 yılının ocak ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir turizmi yılın ilk ayında 20 bin 22'si yabancı, 37 bin 289'u vatandaş olmak üzere toplam 57 bin 311 ziyaretçi ağırladı. İzmir'e 2019 yılının ocak ayında gelen ziyaretçi sayısı 2018 yılının ilk ayına göre yüzde 15 azaldı. 2019 yılının ilk ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişleri bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 18 azalırken deniz yoluyla girişlerde yüzde 15 azalma görüldü. Ocak ayında İzmir'e yabancı ziyaretçilerin 15 bin 740'ı hava yoluyla, 4 bin 282'si deniz yoluyla geldi. 2019 yılının ilk ayında İran, Belarus, Ukrayna ve İtalya dışında pazarların neredeyse tamamından gelen turist sayısında geçen yılın ocak ayına göre azalma görüldü. Ocak ayında İzmir'e en çok turist gönderen on ülke Almanya, Hollanda, İngiltere, KKTC, Filipinler, Ukrayna, Yunanistan, Azerbaycan, İran, Avusturya olarak sıralandı.

"İzmir hak ettiği yerde değil"

Rapordaki verileri değerlendiren TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "İzmir'in karnesi ortada. Bu rakamlar İzmir'in turizmde hak ettiği yerde olmadığını gösteriyor" diye konuştu. Hedeflenen rakamlara ulaşılabilmesi için yerel yönetimlerin turizm sektörünün yanında yer alması gerektiğini kaydeden İşler, şu görüşleri dile getirdi: "İzmir turizm açısından son derece zengin turizm potansiyeline bu sahip. Bu potansiyeli sektörün tüm paydaşlarının ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle, akılcı ve planlı tanıtım çalışmalarıyla değerlendirmeliyiz. Yerel yönetimler yenileniyor. Bunun için yenilenen yerel yönetimlerin turizme odaklanması, daha çok emek ve zaman ayırması, dikkat ve özen göstermesi gerekiyor. Birlikte hareket ederek İzmir'in en az nüfusu kadar turist alması hedefine doğru hızla yol alabiliriz"

Rapordan gelişme eğilimleri

Almanya: İzmir'e en çok turist gönderen pazar özelliğini koruyan Almanya'dan gelen turist sayısı yılın ilk ayında yüzde 30 geriledi.

İngiltere: İki yıllık gerilemenin ardından yeniden canlanan İngiltere pazarının Ocak ayında İzmir'e gönderdiği turist sayısı yüzde 6 azaldı.

Hollanda: 2018 yılında toparlanıp yükselişe geçen ve yüzde 36 büyüyen Hollanda pazarından İzmir'e gelen turist sayısı geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 32 azaldı.

İran: 2017 yılında yüksek oranlı büyüyen İran pazarı, 2018 yılında yüzde 42 geriledi. İran'dan gelen turist sayısı yılın ilk ayında yüzde 585 arttı.

Fransa: 2017'de toparlanmaya başlayan, 2018 yılında ancak yüzde 24 büyüyen Fransa pazarı, yılın ilk ayında yüzde 23 geriledi.

Belçika: 2017'de yükselişe geçen Belçika pazarı 2018 yılında yüzde 13 büyüdü. Belçika pazarından Ocak ayında İzmir'e gelen turist sayısı yüzde 17 azaldı.

Rusya: 2018 yılında yüzde 90 artışla gelişen Rusya pazarının gönderdiği turist sayısı yılın ilk ayında yüzde 25 azaldı.

Polonya: 2016'daki düşüşten sonra toparlanan ve 2018'i yüzde 160 artışla kapatan Polonya pazarından Ocak ayında gelen turist sayısı yüzde 6 azaldı.

KKTC: 2016'da yükselişe geçen, 2018'de gelişme eğilimi gösteren KKTC pazarının gönderdiği turist sayısı yılın ilk ayında yüzde 25 azaldı.

Avusturya: Yükseliş eğilimini 2018 yılında da sürdüren Avusturya pazarından Ocak ayında gelen turist sayısı 2018 Ocak ayına göre yüzde 35 azaldı.

Yunanistan: 2017'de yükselişe geçen, 2018 yılında yüzde 6 büyüyen Yunanistan pazarının İzmir'e gönderdiği turist sayısı yüzde 24 azaldı.

Belarus: 2017'de toparlanma eğilimine giren, 2018'de yüzde 64 gelişme gösteren Belarus pazarının gönderdiği turist sayısı Ocak ayında yüzde 143 arttı

Ukrayna: Ukrayna pazarı, büyümesini 2018 yılında da sürdürdü. Ukrayna pazarının İzmir'e gönderdiği turist sayısı yılın ilk ayında yüzde 51 artış gösterdi.

İsviçre: 2018'de yükselişe geçen, 12 aylık dönemde yüzde 42 artış gösteren İsviçre pazarının gönderdiği turist sayısı Ocak ayında yüzde 15 azaldı.

İrlanda: 2017'de yükselişe geçen, 2018'de yüzde 26 gelişen İrlanda pazarının İzmir'e gönderdiği turist sayısı yılın ilk ayında yüzde 57 arttı.

Danimarka: 2015 yılından beri gerileyen, 2018 yılında yükselişe geçen Danimarka pazarından gelen turist sayısı Ocak ayında yüzde 44 azaldı.

Filipinler: 2018'de yüzde 774 büyüyerek öne çıkan öne çıkan pazarlardan Filipinler'den Ocak ayında gelen turist sayısı yüzde 13 azaldı.

İsveç: 2016'da hızla düşüşe geçen, 2018 yılında ancak yüzde 6 büyüyen İsveç pazarının gönderdiği turist sayısı yılın ilk ayında yüzde 38 azaldı.

ABD: 2016'daki düşüşten sonra 2017'de umut veren, 2018'de yüzde 4 gerileyen ABD pazarından Ocak ayında gelen turist sayısı yüzde 10 azaldı.

Bulgaristan: 2017'de yükselmeye başlayan, 2018 yılını yüzde 21 artışla tamamlayan Bulgaristan'dan yılın ilk ayında gelen turist sayısı yüzde 26 azaldı.

İtalya: 2015 ve 2016'da sert düşüş yaşayan ve gerileyen, 2018 yılında yüzde 17 artış gösteren İtalya pazarından Ocak ayında gelen turist sayısı yüzde 2 arttı. - İZMİR

Kaynak: İHA