İzmir turizm hijyen kriterlerini açıkladı İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Hijyen Kurulu küresel salgın sürecinde turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hijyen ve güvenlik standartlarını açıkladı.

Kriterleri sağlayan belediye belgeli yeme-içme ve konaklama tesisleri Selluka Plaketi ve belgesi ile ödüllendirilecek. Başkan Soyer "İlk kez yerelde hijyen standartları ile ilgili bir uygulamayı İzmir başlatıyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Hijyen Kurulu dünyayı tehdit eden koronavirüs küresel salgını süresince turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hijyen ve güvenlik standartlarını belirledi. Kriterler belediye belgeli yeme-içme ve konaklama tesislerinde geçerli olacak. Kriterleri sağlayan tesisler Selluka Plaketi ve belgesi ile ödüllendirilecek.

Turizm kriterleri bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı basın toplantısıyla açıklandı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Tunç Soyer, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye geneli turizm hijyen kriterleriyle Kemeraltı ve çevresi için İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan Selluka?sertifikasyonu kriterlerinin entegre edildiğini söyleyerek "Bu entegrasyon şunu ifade ediyor. İlk kez yerelde hijyen standartları ile ilgili bir uygulamayı İzmir başlatıyor. Bu son derece kıymetli bir şey. Hem konaklama tesislerinde hem de yeme ve içme tesislerinde İzmir'de uygulanmaya başlayacağımız bu süreç, tüm Türkiye'ye örnek olacaktır diye umut ediyorum. Bu süreci şehrimizin turizmiyle ilgili tüm paydaşlarla planlayarak yö ;nettik" dedi.

"DIŞ TURİZMİ BÜYÜTECEK"

Başkan Soyer bu süreçte İzmir'in yurt dışındaki algısının da güçleneceğini kaydeden Soyer, "Türkiye ile ilgili hijyen kriterlerinin çok iyi uygulandığı algısı, dış turizmi büyütecek. Onu güçlendirecek ve gerçekten bunu dünyada rekabet gücünü artıran bir etki olarak kullanacağız" dedi. Zaten son derece kırılgan olan turizm sektöründe salgın sürecinde büyük sıkıntıların yaşandığına dikkat çeken şöyle devam etti: "Ama ben inanıyorum ki bunu aşacağız. Bütün bu süreç bittiğinde, hayat normalleşmeye başladıktan sonra geriye hijyen, temizlik, güvenlik kalacak. O nedenle konaklama ve yeme-içme tesislerinde vatandaşın, yani hepimizin en çok dikkat edeceği noktalar bunlar olacak. Acaba tesisin mutfağı temiz mi? Acaba tesis hijyen kriterlerine uyuyor mu? Hepimiz bunları tek tek arayacağız. Hiç kimseye ayrıcalık yapılmayacak. Herkesin net olarak tabi olacağı kriterler. Bu kriterlere herkes uyduğunda, topyekün kentin temizlik kriterleri yükselmiş olacak."

Turizm Hijyen Kurulu İcra Komitesi Üyesi Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç belirlenen standartların, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konaklama ve Yeme-İçme Tesisleri İçin Hijyen Değerlendirme Formu'na da uygun olarak hazırlandığını vurguladı. Toplantının sonunda Selluka Kültür Sanat Bilim ve Edebiyat Derneği Başkanı Pelin Uğur, Başkan Soyer'e üzerinde Selluka bulunan bir tablo hediye etti.

Basın toplantısına İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve Müdür Yardımcısı Kaan Erge, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir Rehberler Odası (İZRO) Başkanı Macit Şaşzade, TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gönen, İzmir Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Etem Aykut Yenice, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Betül Öztürk katıldı.

SELLUKA BELGESİ NASIL VERİLECEK

Selluka uygulaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinatörlüğünde ilçe belediyeleri tarafından ekipler kurulacak. İlçelerin nüfuslarına göre oluşturulacak ekipler, önce eğitimden geçirilecek. Daha sonra bu ekipler, belediye belgeli işletmelerin belirlenen kriterlere uyup uymadıklarını kontrol ederek rapor hazırlayacak. Raporlar, içinde İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün de bulunduğu Turizm Hijyen Kurulu'na sunulacak. Kurul bu raporlar ışığında işletmelere Selluka belgesi verilip verilmeyeceğine karar verecek.

DENETİMİ NASIL YAPILACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından belediye ruhsatlı tesislerde dağıtılmak üzere bilgilendirme afiş ve broşürleri hazırlanacak. Bu tesislere hijyen kriterleri tebliğ edilecek. Denetimlerden ve Selluka belgesinin yürürlüğe girmesinden İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kaymakamlıklar, İlçe Belediyesi Ruhsatlandırma ve Denetim Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Rehberler Odası, TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği ve üniversitelerden belirlenecek üyelerden oluşan denetim komisyonu sorumlu olacak. Her kurumun temsilcisi denetimlere dönüşümlü ol arak katılacak. Selluka belgesi almak isteyen konaklama ve yeme-içme tesisleri, başvurularını bağlı oldukları ilçe belediyelerine yapacaklar.

BELGELENDİRME NASIL OLACAK?

Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinde "İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik"te yer alan kriterlere ve Covid-19 ve hijyen kriterlerine ek olarak tesisin tür ve varsa sınıfının asgari nitelikleri, fiziki özellikleri, kullanılan malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi, personelin nitelikleri gibi kriterlerin yer aldığı değerlendirme kriterleri komisyon üyelerince değerlendirilecek ve alınan puanlar çerçevesinde uygun Selluka Belgesi ve Plaketi verilecek. İncelemede puanlama şu şekilde olacak:

50-70 puan: 1 Selluka Belgesi

71-85 puan: 2 Selluka Belgesi

86-100 puan: 3 Selluka Belgesi

Selluka çiçeği

Akdeniz ve Ege'ye özgü olan ve eski İzmir evlerinin vazgeçilmez sarıcı bitkilerinden Selluka, eflatunlu beyazlı narin çiçekleriyle dünyanın en değerli ve gösterişli sarmaşık türüdür. Eskiden beri müstakil ve bahçeli İzmir evlerinin süsü olan bu çiçek İzmir'in rengi ve kokusudur.

Turizm Hijyen Kurulu'nu oluşturan kurum ve kuruluşlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Ticaret Odası

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

Yaşar Üniversitesi

TÜRSAB Ege Bölge Temsilciliği

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK)

İzmir Rehberler Odası (İZRO)

İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Esnaf Odası

İzmir Lokantacılar ve Pastacılar Odası

İzmir Vakfı

Kaynak: Bültenler