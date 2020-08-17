İZMİR Tünel kapatan düğün konvoyu, trafiği felç etti
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İZMİR Tünel kapatan düğün konvoyu, trafiği felç etti

Tünel kapatan düğün konvoyu, trafiği felç ettiİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak trafiğin durmasına sebep oldu.

17.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:43

Tünel kapatan düğün konvoyu, trafiği felç etti

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak trafiğin durmasına sebep oldu. O anları kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar tepki topladı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tüneli'nde gerçekleşti. Düğün konvoyunda oldukları öne sürülen vatandaşlar, tünele girdikten sonra araçlarını durdurdu. Kornalar eşliğinde tüneli kapatan vatandaşlardan bazıları oynarken, bazıları da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde bir kişinin 'Böyle de yolu keserler' dediği de kayıtlarda yer aldı. Tüneli kapatan konvoy yüzünden trafikte aksamalar yaşandı.

Araçların hareket etmesiyle birlikte trafik normal akışına döndü.

İZMİR Tünel kapatan düğün konvoyu, trafiği felç etti

Kaynak: DHA

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