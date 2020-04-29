İZMİR 'TÜKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİLERİNE VE CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM' -1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR 'TÜKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİLERİNE VE CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM' -1

Hindistan'dan getirildi, gözyaşları içinde teşekkür etti (2)Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla uçuşların durdurulması sonrasında Hindistan'da mahsur kalan Türkiye vatandaşı Seda Yavaş, yurda döndü.

İZMİR 'TÜKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİLERİNE VE CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM' -1
29.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:59

Hindistan'dan getirildi, gözyaşları içinde teşekkür etti (2)

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla uçuşların durdurulması sonrasında Hindistan'da mahsur kalan Türkiye vatandaşı Seda Yavaş, yurda döndü. Yavaş, sevinç gözyaşları içinde Türk yetkililere teşekkür etti. DHA'ya açıklamalarda bulunan Seda Yavaş, Hindistan'da yaşadığı zorluklardan bahsederek, 'Hindistan'a 4 Mart'ta master eğitimi için gitmiştim. 22 Mart'ta uçuşlar iptal olduktan sonra benim için zorlu süreç başladı. Baya zor günler geçirdim. Sosyal medya hesaplarımda paylaşım yaptım, haber kanalları çok yardımcı oldular. Ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti'ne, en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Devlet yetkililerimize, Sağlık Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün biz buradaysak bunun sebebi onlardır. Defalarca ülkeme geri dönemeyeceğimi düşündüm. Çünkü dönemememi gerektiren birçok olay yaşadım. En son havalimanındaydım ve vizem bitmişti. Hindistan hükümetinin sistemi biraz farklı işlediği için, 2 Nisan'dan 28 Nisan'a kadar vizemi online sistemden uzatamadım. Bir sürü engelle karşılaştım ve en son uçağa binemeyeceğim söylendi. Ama konsolosluk arkamdaydı. Yetkililer harekete geçti. Hint hükümeti beni tek başıma sorguya aldı, ne iş yaptığımı sordular. Sonrasında uçağa binebildim ama yaklaşık 4-5 saatlik dilimde öldüm öldüm dirildim' dedi.

'YURTTA HER TÜRLÜ AYRINTI DÜŞÜNÜLMÜŞ'

Türkiye'ye döndükten sonra İzmir'in Buca ilçesine yerleştirilen Yavaş, ülkeye döndükten sonraki süreci anlatarak, 'İnanılmaz bir duygu, bunu anlatmak çok zor. Zaten karşılanmamız uçakta başladı. Şartlar çok güzeldi, 'Birlikte başaracağız' anonsuyla karşılandık. Uçaktan indikten sonra otobüslere alındık. Sayımız çok fazla değildi buna rağmen ayrı ayrı oturtulduk. 15 dakika içinde yurdun olduğu yere geldik. Kapıda bizi Türk bayraklarıyla karşıladılar. İnanılmaz bir özen var, gerçekten çok teşekkür ederim. Burada AFAD yetkilileri, Türk polisi, herkes çok özveriliydi. Gerçekten biraz daha konuşursam ağlayacağım. Bizim diş fırçamızdan, temizlik malzememizden, yiyeceğimizden tutun da her türlü ayrıntı düşünülmüş. Sağlık kontrolü de aynı şekilde. İnanın evimden daha rahat burası. Bütün arkadaşlarım da aynı şeyi söylerler. 14 günlük karantinadan sonra evlerimize geçeceğiz. Uçaktaki tüm Türkiye vatandaşları zaten 37 gündür karantinadaydık. Hiç dışarı çıkmadık. Buradan sonra evlerimize geçeceğiz. Evlerimize geçişimizin nasıl sağlanacağı şu andan itibaren hazırlanmış. Karantinadaki sürecim bittikten sonra Fethiye'deki evime geçeceğim? diye konuştu.

İZMİR 'TÜKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİLERİNE VE CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM' -1

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haberler
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç...
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum Haberler
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Naci Bostancı Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Haluk Levent Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Selçuk İnan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: İZMİR 'TÜKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİLERİNE VE CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM' -1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 19:31:58. #1.15#
title