İzmir Tramvayını Kullanan Yolcu Sayısı 21 Milyonu Aştı

İzmir'de, 2017 yılının nisan ayında seferlere başlayan Karşıyaka Tramvayı ile geçtiğimiz mart ayında hizmete giren Konak Tramvayı'nın taşıdığı toplam yolcu sayısı 21 milyonu aştı. Konak Tramvayı'ndaki günlük yolcu sayısı ise 75 bini geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci, ekonomik ve konforlu toplu taşımacılık hedefiyle hayata geçirdiği İzmir Tramvayı, kısa sürede kent yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yaya ve otomobil sürücüleri de zamanla kuralları benimsedi ve ilk günlerde yaşanan olumsuzluklar minimum düzeye indi. Sistemin sunduğu rahatlık yolcu sayılarına da yansıdı. Fahrettin AltaY-Halkapınar arasında 12,5 kilometre uzunluğundaki 19 duraklık hatta sefer yapan Konak Tramvayı ile Alaybey-Ataşehir arasında 8,8 kilometre uzunluğundaki 14 duraklık Karşıyaka Tramvayı'nın taşıdığı toplam yolcu sayısı 21 milyonu aştı. Karşıyaka Tramvayı, 16 aylık toplu ulaşım hizmetinde toplam 12 milyon yolcu taşırken, Konak Tramvayı 5 aylık toplu ulaşım hizmetinde toplam 9 milyon yolcu sayısına ulaştı.

Konak Tramvayı'nda her gün 75 bin kişi

İzmir'de 179 kilometreye ulaşan raylı sistem ağının son halkası Konak Tramvayı, yolcu sayısı ve yoğunluğu açısından büyük bir sıçrama yaptı. 24 Mart 2018 tarihinde deneme seferlerine başlanan, 2 Temmuz 2018'de ise ticari işletime geçen bu hatta günlük ortalama yolcu sayısı 75 binin üzerine çıktı. 6 dakika aralıkla sefer yapan Konak Tramvayı, sabah 07: 00-09: 00 ile akşam 15: 00-20: 00 arasında en yoğun saatlerini yaşıyor. Kullanım ve kent merkezine erişim kolaylığı sunan Konak Tramvayı, gün içinde de büyük ilgi görüyor ve kentteki hareketliliğin artmasına katkı sağlıyor.

8,8 kilometrelik hatta sefer yapan Karşıyaka Tramvayı'nda da yolcu sayısı, günlük 35 bine ulaşıyor. 11 Nisan 2017 tarihinde yolculu ön işletime başlayan bu hatta seferler, 10 dakika sıklıkla yapılırken, yolcu sayıları sürekli takip edilerek yoğunluğa göre ek seferler yapılabiliyor.

İzmirlileri üst düzey konfora alıştıran İzmir Tramvayı, geçtiğimiz günlerde TSE'den de 5 ayrı kalite belgesi almaya hak kazanmış, İzmir Metro sisteminin 5 kalite belgeli "Entegre Yönetim Sistemi"ne dahil edilmişti. - İZMİR